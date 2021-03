Robert Bosch GmbH

Ausgangssperre und Home-Office: Im Pandemiejahr 2020 haben die Menschen so viel Zeit zu Hause verbracht wie noch nie - und sich auf ihr "Zuhause" zurückbesonnen. Die Zeit wurde genutzt, um endlich mal den Garten auf Vordermann zu bringen, das Esszimmer zu tapezieren oder größere Umbauten vorzunehmen. Das hat die Nachfrage nach Produkten von Bosch Power Tools angetrieben. Der Anbieter von Elektrowerkzeugen, Gartengeräten, Elektrowerkzeug-Zubehör und Messtechnik hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzrekord erzielt. Henk Becker, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bosch Power Tools:

O-Ton Henk Becker

Unser Geschäft hat sich 2020 wesentlich besser entwickelt als zunächst erwartet. Nach dem drastischen Umsatzeinbruch im Frühjahr erlebte die Branche in der zweiten Jahreshälfte durch das veränderte Kaufverhalten im Zuge der Corona-Pandemie eine deutliche Nachfragesteigerung. Und Bosch Power Tools hat in einem sehr dynamischen Umfeld mit einem Umsatz von 5,1 Milliarden Euro eine neue Bestmarke erreicht und ist stärker als der Markt gewachsen. Das verdanken wir in erster Linie dem Vertrauen unserer Verwender und Kunden sowie dem großen Engagement unserer Mitarbeiter.

(0:31)

Besonderer Wachstumstreiber waren im vergangenen Jahr die Online-Käufe. Der Anteil der Kunden, die Produkte im Netz gekauft haben, ist substanziell gewachsen und machte rund ein Viertel des Umsatzes aus. Hier zahlte sich die Strategie von Bosch Power Tools aus: Das Unternehmen investiert schon seit Jahren kontinuierlich in die Digitalisierung von Vertriebs- und Marketingprozessen und war somit bestens gerüstet für die Anforderungen des Online-Geschäfts.

O-Ton Henk Becker

Durch die Pandemie hat sich das Informations- und Kaufverhalten der Verwender rasant geändert. Bosch Power Tools konnte den Trend zur Digitalisierung hier nutzen und den Wandel aktiv mitgestalten. Wir haben unser digitales Informations- und Interaktionsangebot erweitert sowie die Zusammenarbeit mit Multi-Channel- und Online-Händlern ausgebaut.

(0:17)

Auch 2020 konnte Bosch Power Tools in einem sehr dynamischen Umfeld erneut mehr als 100 Produktneuheiten erfolgreich am Markt platzieren.

Ein besonderes Highlight des vergangenen Jahres war dabei der Ausbau des Akku-Portfolios. Das Angebot für Handwerker wurde zum Beispiel um mehr als 30 neue Geräte angereichert. Besonders hervorzuheben sind dabei die Biturbo-Geräte, welche Leistungsdimensionen erreichen, die bisher Netzgeräten vorbehalten waren. Auch in den Segmenten für Heimwerker wurde die Erfolgsgeschichte innovativer Produkte für Haus und Garten fortgeschrieben. Der Linienlaser "Atino" zum Beispiel verfügt über ein integriertes Maßband. Damit lassen sich Objekte an der Wand ohne Hilfe einer zweiten Person bequem ausrichten und anbringen. Für den optimalen Reifendruck bei der nächsten Fahrradtour oder beim Ballspiel im Garten sorgt die Akku-Druckluftpumpe "EasyPump" - ortsunabhängig und mit Autostop-Funktion.

O-Ton Henk Becker

Bei Bosch Power Tools richten wir alle unsere Aktivitäten konsequent an den Bedürfnissen der Verwender aus. Hierzu haben wir uns schon lange vor der Corona-Pandemie zum Beispiel konsequent mit agilen Arbeitsformen auseinandergesetzt. Unsere Teams arbeiten in kurzzyklischen Schleifen, sogenannten Sprints. Dadurch waren wir in der Lage, auch in dem dynamischen Umfeld des letzten Jahres schnell auf Veränderungen zu reagieren und die richtigen Maßnahmen auch umzusetzen. Ausgangspunkt aller Innovationen ist dabei die frühzeitige und kontinuierliche Einbindung der Verwender.

(0:30)

Und das wissen auch die Verbraucher zu schätzen: Bosch Power Tools hat den renommierten "Best Brands Award 2021" gewonnen. Damit werden Unternehmen für eine erfolgreiche Markenführung ausgezeichnet. Das Besondere an dem Award ist, dass die Auszeichnung auf Basis einer repräsentativen Konsumentenbefragung der GfK vergeben wird. Die Ergebnisse zeigen, dass das Vertrauen der Kunden in Elektrowerkzeuge der Marke Bosch groß ist - mit 72 Prozent erreichte Bosch Power Tools hier den höchsten Wert und setzte sich damit gegen andere namhafte Marken aus verschiedenen Branchen durch.

O-Ton Henk Becker

Wir sehen die Prämierung als Ansporn, unseren eingeschlagenen Weg der konsequenten Ausrichtung an den Bedürfnissen der Verwender weiterzugehen und ihnen damit auch in Zukunft einen spürbaren Mehrwert zu bieten. Es zahlt sich aus, dass wir seit Jahren bei jeder Produktentwicklung Nutzer einbeziehen.

(0:16)

Vor dem Hintergrund des Erfolgs des vergangenen Jahres blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft und setzt für 2021 einen besonderen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Durch die Einführung von Koffern aus recyceltem Kunststoff zum Beispiel, konnten im Do-It-Yourself-Bereich bei Verpackungen seit 2019 bereits 3.000 Tonnen CO2 eingespart werden.

O-Ton Henk Becker

Um unsere Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette noch nachhaltiger auszugestalten, haben wir ein Experten-Team aufgestellt, das kontinuierlich geeignete Maßnahmen prüft und deren Umsetzung weltweit sichert. So gewährleisten wir die langfristige Reduzierung des CO2-Fußabdrucks unserer Produkte und die Förderung einer Kreislaufwirtschaft. Im Herbst 2021 wird Bosch Power Tools im Messtechnik-Segment sein erstes Produkt aus recyceltem Kunststoff auf den Markt bringen.

(0:24)

Abmoderation:

Bosch Power Tools ist ein Geschäftsbereich der Bosch-Gruppe und ein weltweit führender Anbieter von Elektrowerkzeugen, Gartengeräten, Elektrowerkzeug-Zubehör und Messtechnik. Im Jahr 2020 erwirtschafteten die rund 20.000 Mitarbeiter einen Rekordumsatz von 5,1 Milliarden Euro in über 190 Ländern.

