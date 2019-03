Robert Bosch GmbH

Weltneuheit für Heimwerker revolutioniert die Do-it-yourself-Branche

Bosch Power Tools bringt Elektrowerkzeuge, die sich an die individuellen Bedürfnisse der Verwender anpassen

Leinfelden-Echterdingen (ots)

Anmoderation:

Es genügt ein Blick auf die Parkplätze unserer Baumärkte um zu erkennen -Deutschland ist das Land der Heimwerker! Und die Statistik bestätigt das: Im Jahr 2018 gab es rund 12,3 Millionen Personen in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren, die besonderes Interesse am Thema Heimwerken und Do-it-yourself-Arbeiten hatten. Entsprechend groß ist das Angebot an Werkzeugen und Zubehör für diese Zielgruppe in den Märkten. Doch es gibt immer wieder Neues. So hat heute Bosch Power Tools erneut eine Weltneuheit für Heimwerker vorgestellt. Mit der neuen "YouSeries" wird das Unternehmen die Do-it-yourself-Welt revolutionieren, sagte Henk Becker, Vorsitzender der Geschäftsführung heute (Donnerstag, 21.03.) auf der Pressekonferenz in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart:

O-Ton Henk Becker

Unsere neue YouSeries, das sind stylische Kraftzwerge. Wir haben diese Akku-Werkzeuge nach dem Motto entwickelt: "einfach, kompakt, anders". Wir folgen konsequent dem Trend zur Miniaturisierung und sprechen damit nicht nur den klassischen Heimwerker an. Unsere YouSeries-Geräte sind bis zu 50 Prozent kleiner, mindestens ein Drittel leichter und ähnlich kraftvoll wie ihre Geschwister der 12 Volt-Familie. Und sie sehen auch noch einfach toll aus. (0:23)

Stylisch, elegant, ergonomisch, formschön, das ist der erste Eindruck der YouSeries-Geräte. Die zweifarbigen Bosch-Werkzeuge wirken richtig edel. Die neue Serie startet mit drei Geräten, mit einem Bohrschrauber, einem Multischleifer und einem Trockensauger.

O-Ton Henk Becker

Die YouSeries passt sich an die individuellen Bedürfnisse urbaner Verwender an. Wir haben uns genau angeschaut, wie Heimwerker ihre Elektrowerkzeuge verwenden. Wir nennen das "User Experience". Die Bedürfnisse und Wünsche der Verwender werden von uns systematisch untersucht und bei der Entwicklung von Produkten und Services in den Mittelpunkt gestellt. Wir überprüfen im Entwicklungsprozess immer wieder, ob der Verwender unser Produkt nützlich findet, ob er es einfach bedienen kann, ob er Spaß beim Gebrauch hat und ob es auch seinen ästhetischen Ansprüchen genügt. Die Antworten auf diese Fragen zu kennen, ist die Grundlage unserer Innovationskraft und die DNA unseres Erfolgs. (0:34)

Das gilt natürlich nicht nur für die Heimwerkerprodukte, sondern auch für Profigeräte. Die neuen Biturbo-Werkzeuge für Handwerker, die heute ebenfalls vorgestellt worden sind, stoßen in neue Leistungsdimensionen vor:

O-Ton Henk Becker

Erstmals sind Akku-Geräte besser als Netzgeräte. Die neuen Elektrowerkzeuge von Bosch für Profis sind mit ProCore 18 Volt-Akkus für Höchstleistung optimiert. Sie sind damit leistungsstärker als alle bisherigen Akku-Werkzeuge von uns. Darüber hinaus bieten diese Geräte weitere Vorteile wie ein geringeres Gewicht und ein interaktives Display. Handwerker können ihre Werkzeuge so den eigenen Bedürfnissen anpassen. (0:23)

Außerdem baut Bosch Power Tools das Akku-Segment konsequent aus. Das Unternehmen stellt bei Lithium-Ionen-Akkus die Kompatibilität innerhalb einer Voltklasse sicher, sowohl für Profis als auch im System für Heimwerker. Dadurch sparen sich die Kunden überflüssige Akkus und Ladegeräte - und damit Geld. Solche Innovationen machen sich auch bei den Geschäftszahlen positiv bemerkbar:

O-Ton Henk Becker

Innovationen wie Biturbo und die YouSeries werden auch künftig Treiber des Bosch Power Tools-Geschäfts sein. Im Geschäftsjahr 2018 hat unser Geschäftsbereich 4,6 Milliarden Umsatz erzielt. Wechselkursbereinigt sind wir im vergangenen Jahr um zwei Prozent gewachsen. Aber das konjunkturelle Umfeld wird rauer, dementsprechend haben wir uns nach Jahren mit immer neuen Rekordumsätzen stärker auf die Profitabilität unseres Geschäfts fokussiert. So können wir auch künftig in Innovationen investieren. (0:26)

Abmoderation:

Bosch Power Tools ist ein weltweit führender Anbieter von Elektrowerkzeugen, Elektrowerkzeug-Zubehör und Messtechnik. Weltweit sind rund 20.000 Mitarbeiter in 62 Ländern beschäftigt.

