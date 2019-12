dfv Matthaes Verlag stellt neues Buch vor: "Echt freundlich - Mach dein Projekt zum Erfolg" von Pierre Nierhaus

Matthaes Verlag

Pierre Nierhaus veröffentlicht sein drittes Buch "Echt freundlich - Mach dein Projekt zum Erfolg" im dfv Matthaes Verlag (dfv Mediengruppe). In diesem Buch verrät der Hospitality-Profi das Geheimrezept für Erfolg in der Gastro-Branche: Wer erfolgreich sein will, egal in welcher Branche, muss vor allem Menschen mögen. Denn Freundlichkeit ist der Garant für Profit und persönliches Glück. Statt Kunden, Patienten, Klienten gibt es nur noch Gäste - und die werden so wertgeschätzt, wie in der guten Hotellerie und Gastronomie.

Das Wissen aus der Gastronomie lässt sich ganz wunderbar auf andere Branchen übertragen. Denn im Gastgewerbe war Freundlichkeit schon immer die Voraussetzung für Erfolg. Aber auch Fleiß, das stringente Festhalten an den richtigen Werten, ein sehr guter Umgang mit den Menschen - egal ob Mitarbeiter, Kunde oder Geschäftspartner - und Zielstrebigkeit gehören dazu.

Über den Autor:

Erfolg durch Gast-Freundschaft in allen Branchen, die mit Menschen zu tun haben. Pierre Nierhaus ist der Experte für Trends und Veränderungen in Hotellerie, Gastronomie und vielen Dienstleistungsbranchen. Er kennt alle Trendmetropolen weltweit und macht seine Kunden strategisch fit für die Zukunft. Als Unternehmer und Gastgeber hat er 13 Betriebe mit 400 Mitarbeitern geführt. Davor hat er mehrere Jahre die amerikanische Filmindustrie beraten und viele Weltstars betreut. Als ausgebildeter systemischer Change-Coach begleitet er die Projekte seiner Kunden in ganz Europa. Wenn er nicht als charismatischer Speaker oder Berater unterwegs ist, verbringt er seine freie Zeit am liebsten mit seiner Familie und unternimmt etwas mit seinen Zwillingen.

