70 Jahre Grundgesetz - #unserefreiheit: Social-Media-Aktion und ZDFmediathek-Schwerpunkt von Mai bis November

70 Jahre Grundgesetz und 30 Jahre Mauerfall geben in diesem Jahr nicht nur Anlass zum Rückblick. Beide Jubiläen machen auch den Wert von Freiheit und Demokratie in der heutigen Zeit sichtbar. Sie führen mitten hinein in aktuelle Diskussionen: Welche Gesellschaft wollen wir? Welche Grundrechte sind wichtig? Antworten darauf sind vom 23. Mai bis zum 9. November 2019 unter Hashtag #unserefreiheit zu finden. Unter diesem Label wächst in den Social-Media-Kanälen des ZDF ein reichhaltiges Angebot heran, das jeden Tag erweitert wird. In einem eigenen Themenbereich in der ZDFmediathek lässt sich ein ebenso informativer wie anregender Video-on-Demand-Schwerpunkt entdecken, der vom Grundgesetz bis zum Mauerfall und darüber hinaus führt: Von großen Dokumentationen über fiktionale Sendungen bis zu Beiträgen aus der Aktualität sind dort genau die Inhalte gebündelt, die sich um die Kraft der Verfassung und den Wert der Freiheit drehen.

Was bedeutet uns Freiheit heute? Und was erwarten die Menschen von ihrem Grundgesetz? Mit diesen und anderen Fragen ist Jochen Breyer vom 23. Mai 2019 an erneut "am Puls Deutschlands" unterwegs. Eingebettet in den thematischen Schwerpunkt sammelt er unter #unserefreiheit ganz persönliche Geschichten der Menschen im Land. Zum fünften Mal macht er sich für "Am Puls Deutschlands" auf, um zu erfahren, was die Menschen tatsächlich bewegt. Und um Antworten zu erhalten auf Fragen wie: Wissen wir die Meinungs-, Reise- oder Religionsfreiheit heute wirklich noch zu schätzen? Aus der Vielzahl von Interviews und Begegnungen entsteht die neue Dokumentation, die am Tag der Deutschen Einheit, am Donnerstag, 3. Oktober 2019, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen sein wird.

Ist unser Grundgesetz noch zeitgemäß? Diese Frage beleuchtet am Dienstag, 28. Mai 2019, 20.15 Uhr, die "ZDFzeit"-Dokumentation "70 Jahre Grundgesetz - Die beste Verfassung der Welt?" Laut einer Umfrage für diese Doku sagen 81 Prozent der Befragten, dass sich das Grundgesetz in den vergangenen Jahrzehnten bewährt habe. Doch zugleich stößt es immer öfter auch an Grenzen: Wie ist das Grundgesetz mit der europäischen Integration vereinbar? Wie mit der Bedrohung durch Terrorismus und der wachsenden Ablehnung von schutzsuchenden Menschen? Sind das Herausforderungen, die tragende Säulen des Grundrechtekatalogs auszuhöhlen drohen?

Unter dem Label #unserefreiheit ist zu diesen und anderen Fragen vom 23. Mai bis 9. November 2019 jeden Tag ein neuer Beitrag zu finden - interessante Fakten, Zitate, Statements, Clips. Ebenfalls damit verbunden sind Erklärstücke aus der "logo!-Redaktion oder das zeitgeschichtliche Online-Modul "70 Jahre - 70 Momente", die von der Gründung der Bundesrepublik und der DDR über Bau und Fall der Mauer bis zur Flüchtlingskrise 2015 reichen.

