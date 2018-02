dfv Matthaes Verlag stellt anlässlich der Intergastra drei neue Bücher vor

Frankfurt am Main (ots) - Morgen startet in Stuttgart die INTERGASTRA, internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Catering, Konditorei und Café. Zu diesem Anlass präsentiert der dfv Matthaes Verlag (dfv Mediengruppe) drei Bucherscheinungen.

Frank Simmeth: Klartext Service

Lernen in Geschichten - diesem Motto nimmt sich Frank Simmeth in seinem neuen Buch "Klartext Service" an. In seinen Geschichten vermittelt er leicht verständlich und stets unterhaltsam drei Dinge, die erforderlich sind, damit die Arbeit mit Gästen nicht nur Spaß macht, sondern sich auch noch auszahlt: Wissen & Fachkompetenz, Fähigkeiten & Fertigkeiten sowie Werte & innere Haltung. Dabei redet er Klartext. Zu den vier Kernthemen Servicequalität, Aktiver Verkauf, Reklamationsmanagement und Kommunikation erhält der Leser viele Denkanstöße, Informationen und Motivationshilfen, um in diesem Job jeden Tag das Beste zu geben und so im Idealfall auch den Umsatz zu steigern.

Der Autor ist am Sonntag, 4 Februar, von 12 bis 14 Uhr auf der INTERGASTRA am Stand der AHGZ - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) anzutreffen und signiert dabei sein Buch (Standnummer I41 - Halle 1).

Jordi Roca: Anarkia - El Celler de Can Roca

Anarkia, zu Deutsch Anarchie, ist der Ausdruck für das, was in der Patisserie des El Celler de Can Roca passiert. Jordi Roca kreiert frei von allen Zwängen und mit viel Spaß Desserts, die nicht selten Kultstatus und Weltruhm erreichen. Das Restaurant wurde zweimal zum besten Restaurant der Welt gekürt und hält drei Michelin Sterne. Jordi Roca selbst wurde 2004 "world's best pastry chef". In seinem Buch präsentiert Roca 115 seiner Kreationen auf mehr als 2.000 Bildern mit vielen Schritt-für-Schritt-Abbildungen. Dieses Kunstwerk ziert auch sonst jede kulinarische Bibliothek. Der hochwertig ausgestattete Prachtband im Großformat mit zehn Lesebändchen beeindruckt sowohl von innen als auch von außen.

Esben Holmboe Bang: Maaemo - Mutter Erde

Verwenden, was die Erde bereitstellt - das ist das Motto, nach dem Esben Holmboe Bang kocht. In seinem Restaurant Maaemo, zu Deutsch Mutter Erde, setzt er bei seinen Kreationen den Schwerpunkt auf die sich ändernden Jahreszeiten und die raue Natur Norwegens. Hier zeigt der junge kreative Drei-Sterne-Koch, was aus erstklassigen Spitzenprodukten geschaffen werden kann. Das gesamte Team des Restaurants hat zwei Jahre an diesem Buch gearbeitet. Es ist ein Herzensprojekt mit dem gelungenen Ziel, das Wesen des Maaemo auf Papier zu bannen. Neben den bekannten Kreationen aus dem Restaurant setzt Fotograf Tuukka Koski auch Norwegen wunderschön in Szene - ein Zeitzeugnis der nordischen Küche und deren Philosophie.

Die Bücher lassen sich auf der INTERGASTRA am Stand der AHGZ anschauen. Zu bestellen sind sie zudem auch unter https://www.matthaes.de/.

Mehr als 1.300 nationale und internationale Aussteller präsentieren auf der INTERGASTRA Messe in Stuttgart ihr breites Angebotsspektrum und zukunftsweisende Ideen. Zu finden sind Küchentechnik, Kaffee- und Eismaschinen, Reinigungs- und Umwelttechnik, Hotel- und Gastronomieeinrichtungen wie Porzellan, Stahlwaren und Tischwäsche, Nahrungsmittel, Heißgetränke, alkoholische und alkoholfreie Getränke, Unterhaltungsgeräte sowie EDV- und Abrechnungssysteme. Ein Rahmenprogramm mit einer spannenden Mischung aus sachlicher Information und lebendigen Präsentationen zu aktuellen Trends und den wichtigsten Themen der Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbranche ergänzt das Ausstellerangebot der INTERGASTRA in Stuttgart.

Mehr Information zur Fachmesse finden Sie unter https://www.messe-stuttgart.de/intergastra/.

Pressekontakt:

dfv Mediengruppe

Unternehmenskommunikation



Telefon +49 69 7595-2051

Telefax +49 69 7595-2055

presse@dfv.de

http://www.dfv.de

Original-Content von: Matthaes Verlag, übermittelt durch news aktuell