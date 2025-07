Wertekommission

20 Jahre Wertekommission: Festakt in der Villa Hammerschmidt

Spitzenpolitiker betonen Bedeutung von Werten für Führung in Politik und Wirtschaft

Digitalminister Wildberger hält Festvortrag

Bonn (ots)

Bundeskanzler Friedrich Merz: "Gute Führung braucht Werte, das ist in der Politik genauso wie in jedem Unternehmen."

Hessischer Ministerpräsident Boris Rhein: "Die Wertekommission erinnert uns daran, dass Freiheit, Verantwortung und Gemeinsinn kein Luxus sind, sondern die Basis unseres Zusammenlebens."

Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung Dr. Karsten Wildberger: "Werte sind das Fundament für ein digitales 'Next Germany'. Deutschland hat wirtschaftlich alle Potentiale, wenn wir die Chancen in Digitalisierung und KI erkennen."

Hessens Ministerin für Digitalisierung und Innovation, Prof. Dr. Kristina Sinemus: "Gerade im Zuge der tiefgreifenden digitalen Veränderungen brauchen wir eine wertegeleitete Orientierung, damit technischer Fortschritt dem Menschen dient und nicht umgekehrt."

Vorstandsvorsitzender der Wertekommission e.V., Sven H. Korndörffer: "Sei erst Mensch und dann erst Managerin oder Manager."

Die Wertekommission - Initiative Werte Bewusste Führung e.V. feiert ihr 20-jähriges Bestehen am heutigen Donnerstag, 3. Juli 2025 mit einem Jubiläums-Festakt in der Villa Hammerschmidt, dem Amtssitz des Bundespräsidenten in Bonn. Dazu werden zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft erwartet, so der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Dr. Karsten Wildberger. Bundeskanzler Friedrich Merz musste wegen anderweitiger Verpflichtungen seine Teilnahme kurzfristig absagen.

Dem thematischen Fokus der Wertekommission im Jubiläumsjahr folgend, widmet sich der Festakt der Frage, welche Werte jetzt entscheidend sind, um die deutsche Volkswirtschaft international wieder wettbewerbsfähig zu machen.

Bundeskanzler Friedrich Merz betont in einem Gruß an die Wertekommission und ihre Gäste: "Gute Führung braucht Werte, das ist in der Politik genauso wie in jedem Unternehmen. Daher bin ich dankbar, dass die Wertekommission sich im ständigen Dialog mit Führungskräften in ganz Deutschland für eine feste Verankerung ihrer zentralen Werte - des Vertrauens, der Verantwortung, der Integrität, des Respekts, des Mutes und der Nachhaltigkeit - einsetzt und diese fördert."

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein würdigt in seiner Gratulation das gesellschaftliche Engagement der Wertekommission: "Die Wertekommission erinnert uns daran, dass Freiheit, Verantwortung und Gemeinsinn kein Luxus sind, sondern die Basis unseres Zusammenlebens. Die Kommission bringt seit zwei Jahrzehnten Menschen zusammen, die Verantwortung nicht nur im Beruf, sondern auch für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft übernehmen. Gerade in einer Zeit multipler Krisen brauchen wir diese wertebasierte Führung mit Haltung, Mut und Blick auf das große Ganze."

Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, wird den Festvortrag halten. Im Vorfeld seiner Rede erklärte Wildberger: "Ich möchte mit meinem Digitalministerium dazu beitragen, dass Deutschland zum führenden Standort für Digitalisierung und Fortschritt wird. Ein Standort mit einem handlungsfähigen Staat, dem die Bürgerinnen und Bürger vertrauen. Ein Staat, der modern ist und mit seiner Verwaltung zum Taktgeber für Service und Digitalisierung wird. Deutschland hat wirtschaftlich alle Potentiale, wenn wir die Chancen und Perspektiven in Digitalisierung und der KI erkennen, fördern und entwickeln. Sie in der Wertekommission haben die dafür entscheidenden Zukunftswerte definiert. Sie sind das Fundament für ein digitales 'Next Germany', das attraktiv, stark und erfolgreich sein wird."

Die Hessische Ministerin für Digitalisierung und Innovation, Prof. Dr. Kristina Sinemus, die Ministerpräsident Rhein beim Festakt offiziell vertreten wird, betont: "Jetzt ist die Zeit, um Deutschland wieder nach vorne zu bringen und Frieden und Wohlstand zu bewahren. Die Politik muss dabei eine klare Wertehaltung zeigen - mit Zuversicht, Leistungsbereitschaft und dem Mut zu Neuem. Gerade im Zuge der tiefgreifenden digitalen Veränderungen brauchen wir eine wertegeleitete Orientierung, damit technischer Fortschritt dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Ich gratuliere der Wertekommission herzlich zu ihrem 20-jährigen Bestehen und danke ihr dafür, dass sie mit ihrer Arbeit das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen in Wirtschaft und Gesellschaft immer wieder ins Bewusstsein ruft."

Der Vorstandsvorsitzende der Wertekommission, Sven H. Korndörffer, erinnert anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Wertekommission an Margot Friedländers Petitum: "Seid Menschen!". Er sagt: "Sei erst Mensch und dann erst Managerin oder Manager. Denn Mensch sein heißt, von Werten geleitet zu leben und zu handeln. Genau darum geht es. Die Welt von morgen entsteht aus den Werten von heute. Dieses Prinzip hat die Wertekommission 20 Jahre lang getragen - und wird es auch weiterhin tun."

Die Podiumsdiskussion des Festaktes wird passend zum thematischen Schwerpunkt des Jubiläumsjahres die Frage "Wie machen wir Deutschland wieder zum nachhaltigen Wirtschaftsmotor in Europa?" beleuchten. Als Gäste auf dem Podium begrüßt die Wertekommission Prof. Dr. Claudia Peus, Vizepräsidentin der TU München, Alexander Birken, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Otto Group und Dr. Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. Moderiert wird die Diskussion vom Vorsitzenden des Kuratoriums der Wertekommission Dr. Philipp Busch.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 setzt sich die Wertekommission mit ihren Aktivitäten für einen kontinuierlichen und intensiven Dialog zum Thema "Werte schaffen Wert" ein. Eines der wichtigsten Formate der Wertekommission sind die Werteforen, die in den vergangenen 20 Jahren bereits 64 mal in unterschiedlichen deutschen Städten stattfanden. Mit Podiumsdiskussionen zu aktuell relevanten Fragestellungen und hochkarätigen Teilnehmern, moderiert vom Vorsitzenden des Kuratoriums Dr. Philipp Busch, bieten die Foren Raum für Austausch und Diskurs.

Seit dem Jahr 2007 führt die Wertekommission zudem jährlich eine Führungskräftebefragung durch. Als einzige kontinuierliche Befragung dieser Art zeigt sie auf, wie sich die Wertediskussion unter Führungskräften in Deutschland entwickelt. Entsprechend des thematischen Schwerpunkts im Jubiläumsjahr befasst sich die diesjährige Führungskräftebefragung, welche die Wertekommission erneut in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement der TUM School of Management und dem TUM Institute for LifeLong Learning der Technischen Universität München durchführt, mit dem Thema "Wege aus der Krise: Was können Führungskräfte zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands beitragen?"

Fester Bestandteil der Arbeit der Wertekommission ist seit dem Jahr 2020 auch der Podcast "Werte und Leadership", der einmal im Monat mit Unterstützung von WestLotto erscheint. Im Gespräch mit Moderatorin Andrea Rexer stellen prominente Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft drei Gegenstände vor, die für sie jeweils einen wichtigen Wert symbolisieren, wodurch eine einzigartige Dramaturgie entsteht.

Weitere Impressionen des Events stehen ab Donnerstagabend, den 3. Juli 2025 auf der Inernetseite der Wertekommission www.wertekommission.de zur Verfügung.

Förderer der Wertekommission

Förderer im Jubiläumsjahr 2025:

DSGV - Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Deutsche Telekom, Roland Berger, DRIVEN, WestLotto, Althoff Hotels, fischerAppelt live marketing, L&S Veranstaltungs- und Messetechnik, Weingüter Wegeler sowie Helmut Andreas Hartwig und Arndt Hartwig

Förderer und Firmenmitglieder:

GK Unternehmens- und Personalberatung GmbH, 4C Group AG, All for One Group SE, NetFederation GmbH, al Dente Entertainment GmbH, SC Media Group, Manres AG, VIANDEN KECK - Steuerberater Rechtsanwälte, COMMPARK GmbH

Original-Content von: Wertekommission, übermittelt durch news aktuell