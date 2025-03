Neuer Sensor für digitale Stromzähler: Mit FRITZ!Smart Energy 250 die Stromkosten optimieren

AVM GmbH

Der neue Stromsensor FRITZ!Smart Energy 250 vereinfacht das intelligente Energiemonitoring. Anwender können ihren Stromverbrauch mithilfe des neuen Sensors beobachten und auswerten und somit ihre Energiekosten optimieren. Der FRITZ!Smart Energy 250 ist per DECT mit der FRITZ!Box verbunden und lässt sich magnetisch am digitalen Stromzähler anbringen. Dort liest er per Infrarot die Energiedaten aus und übermittelt sie ins FRITZ! Smart Home. In der FRITZ!App Smart Home sind alle wesentlichen Daten und Einsparpotenziale auf einen Blick erkennbar. Zusätzlich werden die Daten über den kostenlosen Dienst MyFRITZ!Net langfristig gespeichert und lassen sich dort nach verschiedenen Zeitintervallen auswerten. Beispielweise für Nutzer von Photovoltaikanlagen oder E-Ladestationen, die einen wechselhaften Stromverbrauch haben, bietet der FRITZ!Smart Energy 250 hilfreiche Informationen zur besseren Steuerung des Eigenverbrauchs. Mit frei einstellbaren Routinen ermöglicht der FRITZ!Smart Energy 250 beispielsweise ein Szenario, bei dem die Steckdose FRITZ!Smart Energy 200 die Waschmaschine automatisch aktiviert, wenn die PV-Anlage mehr Leistung erzeugt, als im Haushalt aktuell benötigt wird. Der FRITZ!Smart Energy 250 wird über zwei AA-Batterien oder den integrierten USB-C-Anschluss mit Strom versorgt. Da der Einbau digitaler Stromzähler in Deutschland ab 2025 schrittweise zur Pflicht wird und bis 2032 flächendeckend umgesetzt sein soll, bietet der FRITZ!Smart Energy 250 eine zukunftssichere Lösung. FRITZ!Smart Energy 250 ist mit den meisten in Deutschland montierten digitalen Stromzählern kompatibel. Weitere Informationen zum FRITZ!Smart Energy sowie einer Checkliste zur Inbetriebnahme finden Anwender unter fritz.com/stromsensor. Der FRITZ!Smart Energy 250 ist ab sofort zu einem Preis von 89 Euro (UVP) erhältlich.

