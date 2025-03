AVM GmbH

Highspeed-Surfen mit Wi-Fi 7 und 10-Gigabit-LAN - die FRITZ!Box 4690 ist da

Berlin (ots)

Marktstart der FRITZ!Box 4690

Mit der FRITZ!Box 4690 präsentiert AVM einen leistungsstarken WLAN-Router. Die FRITZ!Box 4690 lässt sich einfach am vorhandenen Glasfasermodem oder Router anschließen und ermöglicht Internetgeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s. Das Topmodell der 4er-FRITZ!Box-Reihe unterstützt Wi-Fi 7 sowie Wi-Fi 6 und erreicht als Dualband-Gerät drahtlos bis zu 6,9 GBit/s. Ein 10-Gigabit-WAN-Port sowie ein 10 GBit/s-LAN und drei 2,5 GBit/s LAN-Ports ermöglichen das maximale Tempo auch per Kabel. Eine DECT-Basis für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen sowie ein USB-Port ergänzen die Ausstattung. Alle gewohnten Komfortfunktionen der FRITZ!-Familie, wie WLAN Mesh, VPN, WLAN-Gastzugang und Firewall sind ebenfalls mit an Bord. Die FRITZ!Box 4690 ist ab sofort für 319 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

