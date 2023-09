Shelter Now Germany e.V.

Mutter-Kind-Zahnklinik im afghanischen Herat neu gestartet

Einrichtung bietet auch Untersuchungen und Hygiene-Training für Schulkinder

Braunschweig (ots)

Die durch das internationale christliche Hilfswerk Shelter Now betriebene Mutter-Kind-Zahnklinik in Herat im Westen Afghanistans ist in einem neuen Gebäude wiedereröffnet worden. In der Klinik werden schwangere Frauen, Mütter und Kinder zahnmedizinisch untersucht, behandelt und in Mundhygiene unterrichtet. Zusätzlich gibt es ein Kinderprogramm für die umliegenden Schulen - vergleichbar der Arbeit von Schulzahnärzten in Deutschland.

Nach Abschluss von umfassenden Renovierungsarbeiten feierten Vertreter der Stadt und der Provinz Herat, Shelter Now-Mitarbeiter und Patienten den Neustart der Einrichtung. Die seit mehreren Jahren aktive Mutter-Kind-Zahnklinik ist eingebettet in ein Krankenhaus in einem der ärmeren Stadtviertel Herats, in dem viele Binnenvertriebene leben. Für arme Menschen ist die Behandlung dort kostenlos.

Über das Kinderprogramm werden noch in diesem Jahr die Zähne von 500 Mädchen und 500 Jungen untersucht, kündigte der deutsche Shelter Now-Direktor Udo Stolte an. Wenn nötig, bekommen die Kinder dann eine Überweisung für eine kostenfreie Zahnbehandlung in der Mutter-Kind-Zahnklinik. Außerdem erhalten sie ein Zahnhygiene-Set und ein Training im Umgang damit.

Auch 50 Lehrkräfte bekommen eine Ausbildung und weitere Fortbildungen zur Zahngesundheit. Sie sollen Gesundheits-Trainings für jeweils 1.500 Schülerinnen und Schüler durchführen. Die Nachhaltigkeit des Projektes gehe weit über die Zahngesundheit hinaus, betont Udo Stolte: "Kranke oder fehlende Zähne führen zu schlechter Ernährung und beeinträchtigen die allgemeine Gesundheit."

Als weiteres Projekt der Zahngesundheit startet nach Angaben von Stolte in Kürze eine ländliche Dental-Klinik in dem großen Dorf Shekiban westlich von Herat. Nach drei Jahren Planung, Bautätigkeit und Ausstattung könnten in wenigen Tagen die ersten Behandlungen dort beginnen.

Shelter Now ist seit 2008 mit Projekten der Zahngesundheit in Afghanistan aktiv. Eine erste Klinik im Provinzkrankenhaus von Herat wurde 2014 an die Regionalregierung übergeben. Eine zweite Einrichtung widmet sich seit 2016 in Zusammenarbeit mit der Universität Herat auch der praktischen Ausbildung von Zahnärzten.

Shelter Now ist ein internationales Hilfswerk mit Koordinierungsbüro in Deutschland. Von 1983 bis 2016 war es in Pakistan tätig. 1988 begann die Arbeit in Afghanistan, 2014 in der Autonomen Region Kurdistan (Nord-Irak). Der Name der Organisation in Deutschland lautet "Shelter Now Germany e.V.". Shelter Now finanziert seine Hilfsaktionen zu einem großen Teil aus privaten Spenden. Die effiziente und projektbezogene Verwendung der Mittel wird Shelter Now durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) mit dem Spendensiegel bescheinigt.

Spendenkonto: Norddeutsche Landesbank, IBAN DE65 2505 0000 0002 5230 58

Original-Content von: Shelter Now Germany e.V., übermittelt durch news aktuell