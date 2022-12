Kampagne für junges Engagement

„Das russische Regime muss den Angriffskrieg sofort stoppen!“, fordern in einer gemeinsamen Position der Deutsche Bundesjugendring, die Deutsche Sportjugend, die Grüne Jugend, die Jungen Europäischen Föderalisten, die Jungen Liberalen, die Junge Union und die Jusos in der SPD. Die Position im Wortlaut: Am 24. Februar 2022 haben russische Truppen einen großflächigen Angriff auf die Ukraine begonnen. Wir sind ...

