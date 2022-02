Straubinger Tagblatt

Sicherheitskonferenz - Russland zurückholen

Straubing (ots)

Dass sich der scheidende Konferenzmacher, Top-Diplomat Wolfgang Ischinger, ausgerechnet jetzt mit Medienberichten konfrontiert sieht, er habe bei den Treffen durch die Anbahnung von Rüstungsgeschäften selbst mitverdient, ist misslich. Ischinger bestreitet die Vorwürfe, beharrt auf ein reines Gewissen. Sein Nachfolger Christoph Heusgen, der einstige Sicherheitsberater von Angela Merkel, übernimmt nun in einer Zeit, in der die Krise eingetreten ist, vor der auf vielen Konferenzen vergeblich gewarnt wurde. Russland in den Kreis der Teilnehmer zurückzuholen, wird seine erste große Aufgabe.

