PHOENIX

"wir müssen reden!" - phoenix lädt ein und die Bürger haben das Wort! - Diskutieren Sie mit 2. Oktober 2021, 14.00 - 15.30 Uhr

Bonn (ots)

Wie bewältigt Deutschland die Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal? Was läuft gut, was läuft schief? Was passiert im anstehenden Winter? Wann kommt die Soforthilfe an? Wo kann wieder gebaut werden? Fühlen sich die betroffenen Menschen von der Politik ausreichend unterstützt?

Der Dokumentationskanal phoenix lädt Bürgerinnen und Bürger des Ahrtals und Umgebung dazu ein, offen ihre Meinung zur Bewältigung der Flutkatastrophe, zum Krisenmanagement und zu Zukunftsaussichten der Region zu äußern. Die Gelegenheit dazu haben sie in der nächsten Folge der Talksendung "Wir müssen reden: die phoenix-Bürgerdiskussion", die am Samstag, den 2. Oktober 2021, zwischen 14.00 und 15.30 Uhr in Dernau aufgezeichnet wird.

Mit dabei sein werden unter anderem Günther Kern, Beauftragter der Landesregierung für den Wiederaufbau, Cornelia Weigand, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Thomas Linnertz, Präsident der für Bevölkerungsschutz zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes Rheinland-Pfalz.

Wer an der Bürgerdiskussion teilnehmen möchte, mailt bitte an wir-muessen-reden@phoenix.de.

Die Sendung wird am Samstag, 2. Oktober 2021, um 18.00 Uhr und am Sonntag, 3. Oktober 2021, um 13.00 Uhr (Wiederholung) auf phoenix ausgestrahlt.

