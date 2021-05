DIE ZEIT

CHE Hochschulranking 2021: Aktuelle Ergebnisse für die Regionen Braunschweig und Hannover

Hamburg/Gütersloh (ots)

Studierende bewerten im aktuellen CHE Hochschulranking, das heute im ZEIT Studienführer 2021/22 sowie auf ZEIT CAMPUS online erscheint, ihre Studienbedingungen. In diesem Jahr wurden die Fächer Biochemie, Biologie / Biowissenschaften, Chemie, Geografie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin, Pflegewissenschaft, Pharmazie, Physik, Politikwissenschaft, Sport / Sportwissenschaft und Zahnmedizin untersucht.

In den Regionen Braunschweig und Hannover bieten die Hochschulen in vielen Fächern eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang. Im Fach Biologie- / Biowissenschaften weisen sowohl die TU Braunschweig als auch die Uni Göttingen vielfach sehr gute Bewertungen von den Studierenden auf. Auch Pharmazie-Studierende loben die TU Braunschweig und die Medizin- sowie Physik-Studierenden die Uni Göttingen in vielen der erhobenen Kriterien. "Ein gelungener Studienstart und eine sehr gute Studienorganisation sowie die Unterstützung im Studium tragen sicherlich zur Zufriedenheit der Studierenden in der Region bei", meint Prof. Dr. Frank Ziegele, Geschäftsführer des CHE Centrum für Hochschulentwicklung.

Beispiele für besondere Stärken der Hochschulen in den Regionen Braunschweig und Hannover:

Viele sehr gute Bewertungen bekommt die Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig in den Fächern Biologie / Biowissenschaften und Pharmazie: Die Studierenden sind sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation und geben auch für das Lehrangebot, die Prüfungen, den Wissenschaftsbezug, die Angebote zur Berufsorientierung und die Unterstützung für das Auslandsstudium sehr gute Bewertungen. In Biologie / Biowissenschaften werden auch die Exkursionen, die Laborpraktika sowie die Vermittlung fachwissenschaftlicher und fachübergreifender Kompetenzen gelobt. Pharmazie-Studierende überzeugt auch die Betreuung, die Unterstützung im Studium sowie verschiedene Ausstattungsmerkmale. In allen aktuell untersuchten Fächern besteht eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang. Die Studienorganisation wird von den Studierenden in den Fächern Chemie, Geowissenschaften, Mathematik und Physik sehr gut bewertet. Die Geowissenschaften bieten laut der Bewertung ihrer Studierenden sehr gute Exkursionen und einen sehr guten Wissenschaftsbezug und schneiden beim Forschungskriterium Zitationen pro Publikation sehr gut ab. Im Fach Informatik ist die Zahl der Veröffentlichungen pro WissenschaftlerIn überdurchschnittlich hoch.

Die Unterstützung am Studienanfang ist an der TU Clausthal in den Fächern Chemie und Informatik sehr gut. Chemie-Studierende loben die Unterstützung auch im Studium und die Studienorganisation sowie die Laborpraktika und die Vermittlung fachwissenschaftlicher und methodischer Kompetenzen. Informatik-Studierende sind mit der Betreuung und der IT-Infrastruktur sehr zufrieden.

Die Georg-August-Universität Göttingen bekommt in den Fächern Biologie / Biowissenschaften, Medizin, Zahnmedizin und Physik besonders viele sehr gute Bewertungen von ihren Studierenden. Die Betreuung und Unterstützung im Studium loben die Biologie / Biowissenschaften- und die Medizin-Studierenden. Gut unterstützt fühlen sich auch Physik- und die Geowissenschaft-Studierenden. Die Studienorganisation sowie Ausstattungsmerkmale wie Räume, Bibliotheksausstattung oder IT-Infrastruktur und in Medizin auch die Skills-Labs bekommen vielfach gute Bewertungen. Besonders Medizin-Studierende sind mit ihrer allgemeinem Studiensituation sehr zufrieden. Bei Forschungskriterien glänzt das Fach Mathematik bei den Forschungsgeldern pro WissenschaftlerIn und den Promotionen pro ProfessorIn, letzteres ebenso in Informatik. Das Fach Zahnmedizin weist in der Forschung sehr viele Veröffentlichungen und Promotionen pro Professor auf. Die Unterstützung am Studienanfang ist besonders in den Fächern Biochemie, Chemie, Geografie, Informatik, Mathematik, Physik und Politik-/Sozialwissenschaften sehr gut.

In Hannover überzeugt die FHDW Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover in Informatik mit sehr guten Bewertungen durch die Studierenden u.a. bei der Betreuung durch Lehrende, der Unterstützung im Studium, dem Lehrangebot, den Prüfungen und der Studienorganisation sowie Ausstattungsmerkmalen. Die Studierenden sind sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation und den Angeboten zur Berufsorientierung. Die Unterstützung am Studienanfang ist sehr gut, ebenso der Kontakt zur Berufspraxis.

Die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover bietet in fast allen aktuell untersuchten Fächern eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang. Die Studienorganisation wird von den Studierenden in den Fächern Chemie, Geowissenschaften, Mathematik und Physik sehr gut bewertet. Physik-Studierende loben darüber hinaus u.a. die Betreuung und die Unterstützung für ein Auslandsstudium, letzteres bewerten auch die Geografie- und die Mathematik-Studierenden sehr gut. Sie ist überdurchschnittlich in Forschungskriterien wie etwa Forschungsgelder pro WissenschaftlerIn in den Fächern Geografie und Geowissenschaften und Promotionen pro ProfessorIn in Geowissenschaften sowie Veröffentlichungen pro WissenschaftlerIn im Fach Informatik.

An der Stiftung Universität Hildesheim ist die Unterstützung am Studienanfang in den Fächern Biologie / Biowissenschaften, Geografie und Informatik sehr gut.

Alle Spitzengruppenplatzierungen im CHE Hochschulranking 2021/22 der Hochschulen in der Region finden Sie unter http://www.che.de/downloads/ranking2021/presse/che-ranking2021-regionen-braunschweig-hannover.pdf

Das Ranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden und mehr als 300 untersuchten Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen (HAW) sowie Dualen Hochschulen und Berufsakademien der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.

Das CHE Hochschulranking fragt die aktuell Studierenden nach ihren Studienbedingungen sowohl im Allgemeinen als auch zu konkreten Kriterien wie Betreuung, Unterstützung im Studium oder für ein Auslandsstudium, das Lehrangebot, die Studienorganisation oder die Prüfungen. Auch die Angebote zur Berufsorientierung, der Wissenschafts- oder Praxisbezug, die Räume, die Bibliotheksausstattung oder die IT-Infrastruktur werden von ihnen beurteilt. Darüber hinaus werden vom CHE Fakten zu Lehre und Forschung erhoben.

Der ZEIT Studienführer veröffentlicht Auszüge aus dem Ranking und beantwortet Fragen rund um den Einstieg ins Studium, den passenden Studienort und die Finanzierung. Martin Spiewak, Chefredakteur des ZEIT Studienführers: "Neben dem Ranking hilft der Studienführer mit einer Vielzahl von Hintergrundinformationen, Tipps und Tests allen, die an einem Studium interessiert sind, eine bewusste Entscheidung zu treffen."

Ergänzt wird dies durch das Online-Angebot von ZEIT CAMPUS ONLINE: Interaktive Suchmöglichkeiten unterstützen dabei, aus dem gesamten Ranking die passende Hochschule zu finden. Das CHE Hochschulranking ist ab sofort unter www.zeit.de/che-ranking abrufbar.

Der ZEIT Studienführer 2021/22 ist ab heute für 9,95 Euro überall im Handel oder unter www.zeit.de/studienfuehrer erhältlich.

