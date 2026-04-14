MCT Agentur GmbH

ENHYPEN geben Veranstaltungsorte und Ticketinformationen für ihre BLOOD SAGA-Welttournee bekannt

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

ENHYPEN, die unübertroffenen Geschichtenerzähler des K-Pop, haben die Veranstaltungsorte und Ticketdetails für ihre bevorstehende Welttournee "ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'" in Lateinamerika, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Europa bekannt gegeben.

Nachdem die Tour am 1. Mai im KSPO Dome in Seoul mit drei aufeinanderfolgenden Shows gestartet ist - die bereits im Vorverkauf komplett ausverkauft waren -, wird die Power-Band diesen Sommer erstmals mit "BLOOD SAGA" nach Lateinamerika kommen, mit Stationen in São Paulo, Lima und Mexiko-Stadt. Die Tour wird anschließend durch die Vereinigten Staaten führen, mit Auftritten in Dallas, San Diego, Tacoma, Oakland und Las Vegas. "BLOOD SAGA" wird bis nach Europa reichen und markiert die zweite Europatournee der Gruppe. Die Etappe beginnt am 24. Februar 2027 in Mailand und führt über Paris, Amsterdam und Berlin, bevor sie am 9. März in London endet.

Während ihrer dritten Welttournee, der "ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE'", begeisterte die Gruppe bei 32 Konzerten in 19 Städten weltweit über 676.000 Fans. Besonders hervorzuheben ist, dass ENHYPEN als schnellster internationaler Act jemals als Headliner in einem japanischen Stadion auftrat und sowohl in den USA als auch in Europa ausverkaufte Konzerte spielte, wodurch sie ihren Status als Stars der globalen Bühne weiter festigten.

Im Rahmen ihrer ENHYPEN WORLD TOUR "BLOOD SAGA" werden sie für ein Konzert nach Berlin kommen.

05.03.2027 Berlin - Uber Arena

EUROPA-TICKETS: Der Artist-Presale für ENGENE-Mitglieder läuft von Mittwoch, 22. April, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 23. April, 22:00 Uhr (Ortszeit).

ENGENE MEMBERSHIP PRESALE: Wenn Sie am ENGENE MEMBERSHIP PRESALE teilnehmen möchten, müssen Sie sich vorab auf Weverse anmelden. Nur Inhaber einer ENGENE-MITGLIEDSCHAFT (GLOBAL) in Lateinamerika, Großbritannien und Europa sowie einer ENGENE-MITGLIEDSCHAFT (US) in den Vereinigten Staaten sind berechtigt zurTeilnahme am ENGENE MEMBERSHIP PRESALE. Bitte beachten Sie den Zeitplan, da eine Anmeldung außerhalb des Anmeldezeitraums nicht möglich ist.

Der generelle VVK startet am Freitag, 24.04.2026 um 10:00 Uhr (Ortszeit).

Ticketpreise: 75,00 - 180,00 Euro zzgl. Gebühren

Exklusive VIP-Pakete und Tickets erhältlich unter eventim.de

www.beliftlab.com/artist/profile/ENHYPEN

Original-Content von: MCT Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell