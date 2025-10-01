PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ADAC

Terminerinnerung: Virtuelle Pressekonferenz zur Blutspende-Bereitschaft in Deutschland

München (ots)

Täglich werden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt. Doch die Blutspende-Bereitschaft gerade junger Menschen sinkt.

Im Rahmen des erweiterten Engagements des ADAC im Bereich Gesundheit legt der ADAC eine detaillierte Umfrage vor, die Antworten auf relevante Fragen zur Spendenbereitschaft in Deutschland gibt.

Die Ergebnisse der Umfrage werden in einer virtuellen Pressekonferenz vorgestellt. Zusätzlich informiert der ADAC über eine großangelegte bundesweite Spendenaktion, die der Verein gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz im Herbst 2025 umsetzt.

Zur Pressekonferenz am

08. Oktober 2025 um 11 Uhr

Dr. Dieter Nirschl, Vorstand ADAC e.V., und

Dirk Römmelt, Leiter Dienstleistungs- und Infrastrukturtests,

laden wir Sie herzlich ein.

Bitte melden Sie sich per E-Mail unter aktuell@adac.de an.

Sie erhalten anschließend den Zugangslink.

Pressekontakt:

ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
aktuell@adac.de

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell

