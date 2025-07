Metlen Energy & Metals

METLEN ENERGY & METALS PLC ("Metlen PLC" oder der "Bieter") gibt den erfolgreichen Ausgang des freiwilligen Umtauschangebots für die Namensaktien von Metlen Energy & Metals S.A. bekannt („Metlen S.A.")

Athen, Griechenland und London (ots/PRNewswire)

Der Handel der Aktien von Metlen PLC am Hauptmarkt der Londoner Börse (die „LSE") und an der Athener Börse („ATHEX") wird voraussichtlich am 04.08.2025 aufgenommen werden.

EINFÜHRUNG

In Übereinstimmung mit Artikel 23 des griechischen Gesetzes 3461/2006 in seiner geänderten Fassung (das „Gesetz") gibt Metlen PLC den erfolgreichen Ausgang ihres freiwilligen Aktienumtauschangebots (das „Umtauschangebot") bekannt, das am 25. Juni 2025 unterbreitet wurde, um alle von Metlen S.A. ausgegebenen Namensstammaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,97 € (jeweils eine „Metlen S.A. Aktie") zu erwerben, die Metlen PLC und „gemeinsam mit Metlen PLC handelnde Personen" (wie in Artikel 2(e) des Gesetzes definiert) weder direkt noch indirekt halten. Als Gegenleistung werden neue, auf Euro lautende Stammaktien von Metlen PLC (jeweils eine „Gegenleistungsaktie") zu einem Umtauschverhältnis von einer Gegenleistungsaktie für jede Metlen S.A. Aktie (das „Umtauschverhältnis") ausgegeben.

Großgeschriebene Begriffe und Ausdrücke, die im Informationsrundschreiben vom 26. Juni 2025 definiert sind, das Metlen PLC zum Zweck des Übernahmeangebots erstellt hat und das in Übereinstimmung mit dem Gesetz genehmigt und veröffentlicht wurde, haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in dieser Bekanntmachung verwendet werden, sofern nicht anders definiert.

ANNAHMEVORAUSSETZUNG

Während der Annahmefrist, die am 25. Juli 2025 endete, wurden 129.024.224 Metlen S.A. -Aktien, die etwa 90,16 % des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Metlen S.A. entsprechen, rechtmäßig und gültig angedient, einschließlich der 30.899.783 Metlen S.A .-Aktien, die direkt von Herrn Evangelos Mytilineos und den von ihm kontrollierten Unternehmen Frezia Ltd, Kilteo Ltd und Melvet Investments Ltd gehalten werden.

Damit ist die Voraussetzung, dass Metlen S.A. -Aktien, die mindestens 90 % des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Metlen S.A. repräsentieren, rechtmäßig und gültig angedient und nicht zurückgezogen werden, erfüllt.

Damit ist die Zulassungsbedingung erfüllt.

Bitte lesen Sie unter dem folgenden Link weiter: ANKÜNDIGUNG DER AUSSCHREIBUNGSERGEBNISSE - Metlen Εnergy & Metals

