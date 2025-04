Metlen Energy & Metals

METLEN ENERGY & METALS S.A.: Handelsupdate für das erste Quartal 2025

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire)

METLEN ENERGY & METALS S.A. (das „Unternehmen" und „METLEN") (RIC: MYTr.AT) (Bloomberg: MYTIL.GA) (ADR: MYTHY US) legt gemäß den Best Practices im Vereinigten Königreich seinen Q1-Handelsbericht vor, in dem die aktuelle Geschäftsentwicklung (einschließlich operativer Leistung, Umsatz, jedoch ohne mittlere oder endgültige Gewinn- und Verlustrechnung) beschrieben wird. Mit dieser Aktualisierung wird ein überarbeiteter Ansatz für die Präsentation der Quartalsergebnisse eingeführt, der Transparenz und Genauigkeit betont.

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete METLEN ein robustes finanzielles Wachstum, das durch strategische Investitionen und betriebliche Effizienzsteigerungen vorangetrieben wurde und das Engagement des Unternehmens unterstreicht, für seine Aktionäre einen nachhaltigen Wert zu schaffen.

Geschätzte Umsatzerlöse für das erste Quartal 2025

Umsatz in Mio. € Erstes Quartal 2025 Erstes Quartal 2024 Δ % Metalle 228 205 11 % Energie 1.180 904 31 % Infra & Bau 92 34 171 % Insgesamt 1.500 1.143 31 %

Unternehmensentwicklungen

METLEN geht mit einer starken Dynamik in das Jahr 2025 und positioniert sich strategisch für weiteres Wachstum, da die Leistung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiterhin auf großes Interesse bei den Investoren stoßen. Die wichtigsten Unternehmensentwicklungen für Q1 werden im Folgenden beschrieben:

Fairfax erhöht erneut seinen Anteil: METLEN und Fairfax Financial Holdings Limited haben vereinbart, eine Umtauschanleihe in Höhe von 110 Millionen Euro zu begeben, durch die Fairfax die Option erhält, innerhalb von zwei Jahren 2.750.000 eigene METLEN-Aktien zu einem Preis von 40 Euro pro Aktie zu erwerben, was 1,92 % des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht. Nach dieser Übernahme erhöht sich die Gesamtbeteiligung von Fairfax an dem Unternehmen auf 8,35 %, was das starke Vertrauen der Investoren in die strategische Ausrichtung und die Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.

Anerkennung der Nachhaltigkeit: METLEN wurde das dritte Jahr in Folge in den Dow Jones Best-in-Class Emerging Markets Sustainability Index und das S&P Global Sustainability Yearbook 2025 aufgenommen. In der Bewertung für das Jahr 2024 verbesserte METLEN seine Gesamtleistung im fünften Jahr in Folge und hielt seine Position unter den besten 6 % der Unternehmen weltweit mit der höchsten ESG-Leistung in seinem Sektor. Diese Auszeichnung bestätigt das Engagement von METLEN für soziale Verantwortung und solide Unternehmensführung.

Evangelos Mytilineos, Vorsitzender & Geschäftsführer

„Wir sind weiterhin bestrebt, Wachstum und langfristige Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Mit einem klaren Fokus auf operativer Effizienz und strategischer Expansion bauen wir weiterhin auf unsere Stärken, um neue Möglichkeiten in Schlüsselmärkten zu erschließen. Das vor uns liegende Jahr ist ein wichtiger Meilenstein für METLEN in London, der unsere Position als weltweit führendes Unternehmen stärkt und neue Wege für Wachstum, Innovation und Zusammenarbeit eröffnet."

Aktuelle Informationen zum Geschäftsverlauf und wichtige Highlights

Energiesektor

METLEN baut seine Position auf dem globalen Energiemarkt weiter aus, erweitert seine Präsenz in wichtigen Regionen und treibt strategische Projekte voran. Die Nachfrage nach Projekten im Bereich Solar & BESS wird voraussichtlich in den kommenden Quartalen und Jahren weiter zunehmen, während sich auch im laufenden Asset-Rotationsplan des Unternehmens positive Trends abzeichnen. In der Zwischenzeit nimmt die Produktion erneuerbarer Energien weiter zu. Außerdem wird Griechenland zum ersten Mal zu einem jährlichen Nettoexporteur von Energie, was die regionale Preiskopplung verstärkt.

Operative Energie-KPIs

Produktion (TWhrs) Erstes Quartal 2025 Erstes Quartal 2024 Δ % Thermische Anlagen 2,5 2 25 % Erneuerbare Energien (global) 0,6 0,3 78 % Weltweite Gesamtproduktion 3,1 2,3 35 %

RES-Stufen (GW) RES in Betrieb 1,4 RES im Aufbau 1,8 RES RTB & spätes Entwicklungsstadium* 2,9 RES Frühes Entwicklungsstadium 6,4 Insgesamt 12,5 * RTB: Ready to Build ** Ohne Kanada-Portfolio und PPC-Deal-Portfolio, während Chile enthalten ist, gemäß der jüngsten Vereinbarung, nach der es im Besitz von Glenfarne sein wird.

Batteriespeicherprojekte mit einer Gesamtkapazität von 1,2 GWh

Durch strategische Investitionen in Batteriespeicher, das Wachstum des Einzelhandelsmarktes und groß angelegte Infrastrukturentwicklungen setzt sich METLEN weiterhin für die Verbesserung der Energiesicherheit und Nachhaltigkeit ein. Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören:

M Power Projects weist weiterhin eine starke Pipeline laufender und in der Angebotsphase befindlicher Projekte auf und beweist damit die anerkannte Kompetenz des Sektors im Bereich großer Energieinfrastrukturen (Kraftwerke, Netze usw.).

Eastern Green Link 1 (EGL1): METLEN hat über M Power Projects und in Partnerschaft mit GE Vernova's Grid Solutions mit dem Bau des EGL1-Projekts begonnen, einer bedeutenden Initiative zur Stärkung der britischen Infrastruktur für erneuerbare Energien. Dieses 2,5-Milliarden-Pfund-Projekt, eine 2-GW-Unterwasser-Verbindungsleitung zwischen Schottland und England, die von dem Joint Venture von SP Energy Networks und National Grid Electricity Transmission entwickelt wurde, wird mehr als zwei Millionen britische Haushalte mit sauberer Energie versorgen.

Mit Integrated Supply & Trading baut METLEN seine Präsenz im Energiehandel in Südosteuropa weiter aus.

M Generation & Management ist in den letzten Monaten im Bereich der thermischen Kraftwerke und des Stromhandels weiter gewachsen, wobei sich die starke Performance auch im 1. Quartal 2025 fortsetzt.

Wachstum des Einzelhandelsmarktes: Durch M Customer Solutions / Protergia konnte METLEN im ersten Quartal 2025 einen Marktanteil von 19,4 % im Energieversorgungsmarkt für Privatkunden erreichen (gegenüber 17,4 % im ersten Quartal 2024) und bleibt damit auf Kurs, sein Ziel eines Marktanteils von 30 % zu erreichen. Dieses Wachstum spiegelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf die Ausweitung seiner Einzelhandelspräsenz und die Verbesserung der Kundenbindung wider.

Sektor Metalle

Im ersten Quartal 2025 erwies sich der Metallsektor von METLEN als wichtiger Wachstumstreiber, der durch bedeutende Investitionen und strategische Vereinbarungen gekennzeichnet war.

KPIs für den Geschäftsbereich Metalle

Gesamtproduktionsvolumen (in Tsd.) Erstes Quartal 2025 Erstes Quartal 2024 Δ % Aluminiumoxid 210 217 -3,3 % Primäraluminium 45 45 -0,5 % Sekundäraluminium 13 14 -7,1 % Aluminiumproduktion insgesamt 58 59 -2,1 %

Das Unternehmen kündigte eine bahnbrechende Investition in Höhe von 295,5 Millionen Euro an, um eine integrierte Produktionslinie für Bauxit, Aluminiumoxid und Gallium in Griechenland zu errichten und damit die Selbstversorgung Europas mit diesen wichtigen Rohstoffen zu stärken.

Ein Meilenstein in der Expansion von METLEN war die formelle Anerkennung seiner Vorzeigeinvestition in die Galliumproduktion in der historischen Industrieanlage von Aluminium of Greece als strategisches Projekt durch die Europäische Kommission im Rahmen des Gesetzes über kritische Rohstoffe (CRMA).

Darüber hinaus hat METLEN langfristige strategische Vereinbarungen mit Rio Tinto geschlossen, die Verbesserungen in der Lieferkette sowohl für Bauxit als auch für Aluminiumoxid gewährleisten und die Position des Unternehmens als wichtiger Akteur auf dem globalen Metallmarkt festigen. Im Rahmen des Bauxitlieferabkommens wird Rio Tinto über einen Zeitraum von 11 Jahren (2027–2037) rund 14,9 Millionen Tonnen Bauxit liefern. Diese Mengen werden die eigene Produktion von METLEN in den lokalen Minen ergänzen. Im Rahmen der Vereinbarung über die Abnahme von Aluminiumoxid wird METLEN Rio Tinto über einen Zeitraum von acht Jahren (2027–2034) mit einer optionalen dreijährigen Verlängerung (2035–2037) mit 3,9 Millionen Tonnen Aluminiumoxid aus der erweiterten Raffinerie Agios Nikolaos beliefern. Eine langfristige Vereinbarung mit einem strategischen Partner ist von entscheidender Bedeutung, da sie das Risiko mindert und den Rückzahlungszeitpunkt der Investition verbessert.

Fusion von European Bauxites: Der Fusionsprozess verläuft wie geplant, und die Übernahme von Delfi Distomon durch European Bauxites dürfte bald abgeschlossen sein.

METLEN baut seine strategische Präsenz weiter aus, nutzt sein langjähriges Know-how und investiert in modernste Verteidigungslösungen. Durch den Ausbau seiner Industrieanlagen in Volos und neue Kooperationen mit führenden Unternehmen in diesem Bereich festigt METLEN seine Rolle als wichtiger Pfeiler der europäischen Verteidigungsindustrie. Mit diesen Initiativen bekräftigt METLEN sein Engagement für die Entwicklung fortschrittlicher Verteidigungsinfrastrukturen und -technologien, die sowohl die nationalen als auch die europäischen Verteidigungsindustrien im Rahmen von ReARM Europe stärken. Nachstehend sind einige wichtige Entwicklungen aufgeführt:

Erweiterung des Industriekomplexes von Volos: METLEN hat einen Vorvertrag für den Erwerb eines 19 Hektar großen Grundstücks im Industriegebiet Volos A' mit Industrieanlagen von 5.000 m² unterzeichnet und plant bereits den Erwerb eines angrenzenden 8 Morgen großen Grundstücks. Dieses Gebiet grenzt an das 2023 erworbene 32-Morgen-Grundstück, auf dem METLEN derzeit eine hochmoderne Industrieanlage für die Herstellung von hochspezialisierten Metallstrukturen für Verteidigungszwecke errichtet. Dieser insgesamt 60 Morgen große Industriestandort wird sich auf den Bau von gepanzerten Fahrzeugen sowie von Komponenten, Ausrüstungen und Spezialkonstruktionen für schwere Militärfahrzeuge spezialisieren, wobei die von METLEN in den letzten drei Jahrzehnten entwickelte fortschrittliche Schweiß- und Montagetechnologie zum Einsatz kommt. Nach dem Bau der neuen Seite und der Sanierung der bestehenden Industrieanlagen wird der Komplex aus fünf Anlagen bestehen, die an bis zu fünf verschiedenen Projekten arbeiten können.

Partnerschaft mit Iveco Defence Vehicles: METLEN und IDV haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, das eine exklusive Zusammenarbeit für ihre gemeinsame Teilnahme und Kooperation im Rahmen des vom griechischen Verteidigungsministerium angekündigten Programms zur Erneuerung der bestehenden Flotte geschützter und ungeschützter Militärlastwagen der drei Teilstreitkräfte der griechischen Armee vorsieht. Die strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien steht im Einklang mit den umfassenderen europäischen Bemühungen zur Stärkung der Verteidigungsautonomie und der industriellen Autarkie.

Zusammenarbeit mit KNDS France: METLEN ist eine exklusive Partnerschaft mit KNDS France für die Produktion des französischen Schützenpanzers VBCI PHILOCTETES® der neuesten Generation eingegangen und setzt damit einen wichtigen Meilenstein in der europäischen Zusammenarbeit der Verteidigungsindustrie.

Infrastruktur & Konzessionen

Die Sektoren Infrastruktur und Konzessionen entwickeln sich weiterhin entsprechend den Rentabilitäts- und Wachstumsprognosen des Managements. erzielte im ersten Quartal 2025 eine Umsatzsteigerung von über 100 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024, wobei alle Projekte reibungslos und planmäßig verliefen. METKA ATE hat sich schnell einen Namen auf dem Markt gemacht, ein starkes Projektportfolio gesichert (der Gesamtauftragsbestand und die zur Unterzeichnung anstehenden Verträge belaufen sich auf 1,5 Mrd. €) und neue Chancen in diesem Bereich genutzt. Durch die Nutzung seines Fachwissens und seiner strategischen Positionierung stärkt METKA ATE seine Präsenz in der Infrastrukturlandschaft und fördert die langfristige Wertschöpfung.

Im Januar 2025 wurde ΜΕΤΚΑ ATE zum Auftragnehmer für das Projekt erklärt: „Wiederherstellung der Doppeleisenbahnlinie Athen-Thessaloniki, von der Ausfahrt des Bahnhofs Domokos (km 288+600) bis zur Einfahrt des Bahnhofs Krannonas (km 328+840), nach den Naturkatastrophen ,Daniel' und ,Elias'." Projektbudget: € 134.400.000,00. Der Auftrag umfasst die Durchführung dringender Instandsetzungsarbeiten an der Bahnstrecke von der Ausfahrt des Bahnhofs Domokos bis zur Einfahrt des Bahnhofs Krannonas nach den Naturkatastrophen „DANIEL" und „ELIAS", von km 288+610 bis km 328+600. Konkret umfasst das Projekt die vollständige Wiederherstellung der zweigleisigen Eisenbahninfrastruktur nach den Schäden, die durch die extremen Wetterereignisse vom September 2023 verursacht wurden, sowie die Befestigung der Eisenbahninfrastruktur und des Oberbaus der zweigleisigen Strecke.

Im März 2025 erhielt die ΜΕΤΚΑ ATE den endgültigen Auftrag für das Projekt: „Statische und funktionelle Sanierung der Dachkonstruktionen des Hauptstadions und des Velodroms der O.A.K.A." Projektbudget: 61.355.005,20 €. Das Projekt betrifft die Sanierung des Daches des Olympiastadions sowie des (angrenzenden) Daches des Velodroms. Konkret umfasst das Projekt die Ausarbeitung von Studien und die Durchführung von Arbeiten zur Instandsetzung problematischer Bereiche und zur Umsetzung der erforderlichen Verfahren zur Wiederherstellung des erforderlichen Niveaus der strukturellen Integrität der Metallkonstruktionen dieser beiden symbolträchtigen Bauwerke.

Prognose

METLEN konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seiner strategischen Initiativen in den Sektoren Energie und Metalle. Die laufenden Investitionen und Partnerschaften des Unternehmens werden voraussichtlich das Wachstum weiter vorantreiben und die Wettbewerbsposition auf dem globalen Markt stärken.

Eine ausführliche Präsentation über die Prognose des Unternehmens und das groß angelegte Investitionsprogramm wird, wie bereits angekündigt, auf dem Capital Markets Day (CMD) an der Londoner Börse am 28. April 2025 vorgestellt.

METLEN:

METLEN Energy & Metals ist ein multinationales Industrie- und Energieunternehmen, das in der Metallurgie- und Energiebranche führend ist und sich auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft konzentriert. Das Unternehmen ist an der Athener Börse notiert und erzielt einen konsolidierten Umsatz und ein EBITDA von 5,68 Mrd. EUR bzw. 1,08 Mrd. EUR. METLEN ist ein Bezugspunkt für wettbewerbsfähige grüne Metallurgie auf europäischer und globaler Ebene und betreibt die einzige vertikal integrierte Produktionseinheit für Bauxit, Aluminiumoxid und Primäraluminium in der Europäischen Union (EU) mit Hafenanlagen in Privatbesitz. Im Energiesektor bietet METLEN umfassende Lösungen an, die thermische und erneuerbare Energieprojekte, Stromverteilung und -handel sowie Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und andere grüne Technologien umfassen. Das Unternehmen ist auf den Märkten aller fünf Kontinente und in 40 Ländern tätig, wobei es ein umfassendes Synergiemodell zwischen dem Metallurgie- und dem Energiesektor anwendet und die Entwicklung großer Energieinfrastrukturprojekte von Anfang bis Ende übernimmt.

Zukunftsorientierte Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsorientiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren verbunden, die außerhalb der Kontrolle von METLEN liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in der zukunftsgerichteten Aussage ausgedrückt oder impliziert werden.

