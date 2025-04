Oben offen, innen neu gedacht: Wie das Autodach zur Bühne wird

Webasto Roof and Components SE

Stockdorf/Shanghai

Wer die Auto Shanghai 2025 besucht, merkt schnell: Es geht längst nicht mehr nur um PS, Reichweite oder Ladezeiten. Die neuen Fahrzeuge, die internationale Hersteller in Chinas Automobil-Metropole präsentieren, zeigen vor allem eins: Der Innenraum wird zur neuen Hauptbühne. Das Auto wird weitergedacht: nicht mehr bloß als Fortbewegungsmittel, sondern als Raum, der mehr Aufenthaltsort als Zwischenstation ist. Hier wird konferiert, gestreamt, abgeschaltet.

Manche der ausgestellten Fahrzeuge erinnern daher eher an ein rollendes Wohnzimmer als an ein klassisches Auto. Dabei spielt China eine Schlüsselrolle. Der größte Automarkt der Welt ist nicht nur Motor für Innovationen, sondern auch ein Testfeld für Konzepte, die weltweit Schule machen könnten. Deshalb bleibt die Messe auch für deutsche Autohersteller und Zulieferer, die sich seit einigen Jahren in China zunehmend schwertun, ein spannender Gradmesser.

Webasto: Innovationen für ein neues Fahrerlebnis

Der Automobilzulieferer Webasto aus Stockdorf bei München passt mit seinem Portfolio genau in die aktuelle Entwicklung. Das Unternehmen macht einen Großteil seines Umsatzes mit Dächern. Im Kontext des Autos als Lebensraum gewinnen großflächige Dachsysteme stark an Bedeutung. Sie schaffen ein offenes, luftiges Raumgefühl. Gerade im chinesischen Markt ist dieses Gefühl von Weite, Licht und Luft im Innenraum ein gefragtes Komfortmerkmal. Die große Fläche eines Fahrzeugdachs eignet sich, um innovative Technologien darin zu verbauen. Im Fall von Webasto ist das zum Beispiel ein absenkbarer Bildschirm, mit dem sich das Fahrzeuginnere zum Heimkino machen lässt.

Zudem setzen die Verantwortlichen bei Webasto beim diesjährigen Messeauftritt auf ein Thema, dem im Zuge der fortschreitenden Entwicklung der Elektromobilität viele Hersteller besondere Beachtung schenken: öffenbare Dächer, speziell für die anspruchsvolle Architektur elektrischer Autos konzipiert. Auf dem Stand des Zulieferers ist ein transparentes Dachsystem mit großer Öffnung zu sehen. Dieses kommt ohne die sonst üblichen Querstreben aus und schafft dank schlanker Bauweise zusätzlichen Raum für Unterbodenbatterien. Ebenfalls im Fokus hat Webasto das Thema Nachhaltigkeit: Ein ausgestelltes Dach verzichtet auf Aluminium, reduziert den CO2e-Fußabdruck um 30 Prozent und setzt auf ein leichtes Design, ideal für batterieelektrische Fahrzeuge. Dieser Ansatz lässt sich Webasto zufolge für alle Dachsysteme und zukünftige Konzepte anwenden.

"Das Fahrzeugdach ist längst nicht mehr nur das obere Ende der Karosserie. In der neuen Autowelt wird es zur Bühne für Innovationen und Licht", erklärt Webasto Pressesprecherin Birgit Felske beim Messebesuch.

Die Auto Shanghai 2025 macht deutlich: Wer in Zukunft Autos verkaufen will, verkauft nicht mehr nur Mobilität, sondern Raum und Emotion - und eine Vision davon, wie wir künftig unterwegs sind.

