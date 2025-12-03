MCT Agentur GmbH

Robbie Williams spielt sein einziges Deutschland-Konzert 2026 in Düsseldorf

"For the next two hours your ass is mine!" Es gibt nicht viele Popstars, die es sich erlauben können, ihre Konzerte mit dieser Ansage zu starten. Vielleicht sogar nur einen: Robbie Williams. Einst der Aufmüpfige, dann der Aussteiger bei Take That, hätten zumindest seine Bandkollegen damals nicht drauf gewettet, dass Robbie Williams' Karriere ihre weit überstrahlen wird. Aber so kam es nun mal: Williams schenkte der Welt, oft mit Songwriter und Produzent Guy Chambers im Rücken, Hymnen wie "Angels" (die sogar Taylor Swift bei einer UK-Show mit Robbie als Stargast coverte), beschwingte Popsongs wie "Feel", Freakiges wie "Rock DJ", seinen Britpop-inspirierten, gesungenen Arbeitsauftrag "Let Me Entertain You" oder stillvolle Swing-Cover-Duette wie "Something Stupid" an der Seite von Nicole Kidman.

Aber es waren nicht nur die Songs, die ihn zu einem der größten europäischen Popstars der letzten zwanzig Jahre machte. Robbie Williams ist der geborene Entertainer, der Zehntausende zum Ausrasten bringen kann. Seine Bilanz ist bis heute beeindruckend: Über 85 Millionen verkaufte Alben weltweit, 14 britische Nummer-1-Alben (die meisten für einen Solokünstler): 7 Nummer-1-Singles, die meisten verkauften Konzertkarten an einem Tag (1. 6 Millionen am 19. November 2005), drei rekordverdächtige Abende in Knebworth vor 375.000 Menschen im Jahr 2003 und die parallel großen Erfolge seiner Swing-Alben. Als er sich 2010 entschloss, noch einmal mit Take That eine Runde zu drehen wurde das Comeback-Album "Progress" zum am schnellsten verkauften Album des 21. Jahrhunderts und die anschließende Tournee war die umsatzstärkste britische Tournee aller Zeiten.

Nachdem er 2025 insgesamt sieben Shows hier gespielt hat, kommt Williams am 05.06.2026 für nur ein Konzert nach Deutschland, um noch einmal all sein Charisma, seine Hits und seine Live-Energie in enorm großen Stil auf die großen Bühnen zu bringen.

