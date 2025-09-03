MCT Agentur GmbH

Radiohead kündigen eine Reihe von europäischen Live-Terminen für November und Dezember 2025 an

Radiohead haben eine Reihe von 20 Konzerten in fünf Städten Europas angekündigt.

Die Band wird in Madrid, Bologna, London, Kopenhagen und Berlin auftreten.

In einer Botschaft an die Fans sagte Philip Selway von Radiohead:

"Letztes Jahr haben wir uns einfach so zum Proben getroffen. Nach einer siebenjährigen Pause tat es wirklich gut, wieder zusammen zu spielen und uns wieder mit einer musikalischen Identität zu verbinden, die tief in uns allen fünf verwurzelt ist. Das hat uns auch Lust gemacht, wieder gemeinsam aufzutreten, und wir hoffen, dass ihr es zu einem der kommenden Konzerte schafft. Vorerst sind nur diese Termine geplant, aber wer weiß, wohin uns das noch führen wird."

Um sicherzustellen, dass die Tickets direkt an die Fans gelangen und um das Aufkaufen durch Schwarzhändler und Bots zu minimieren, sind die Tickets nur nach einer Registrierung unter radiohead.com erhältlich. Die Registrierung beginnt am 5. September um 11:00 Uhr und endet 72 Stunden später, am Sonntag, dem 7. September, um 23:00 Uhr.

08.12.2025 - Berlin, Uber Arena

09.12.2025 - Berlin, Uber Arena

11.12.2025 - Berlin, Uber Arena

12.12.2025 - Berlin, Uber Arena

Der Ticketverkauf beginnt am 12. September um 11:00 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter www.radiohead.com.

Ticketpreise: 56,00 - 143,00 Euro plus Gebühren

