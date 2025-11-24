Zach Bryan kündigt mit "With Heaven On Tour" Termine für 2026 in den USA und Europa an
Berlin (ots)
Zach Bryan steht kurz vor seiner bislang größten internationalen Tournee: Mit "With Heaven On Tour" wird er ab dem 7. März 2026 durch die USA und Europa touren. Die Tour umfasst über 40 Termine in Nordamerika und Europa, darunter Stationen in London, Berlin, Oslo, Cork, San Diego, Arlington, Texas, und Foxborough, Massachusetts, bevor sie am 10. Oktober im Jordan-Hare Stadium in Auburn, Alabama, endet.
Zach Bryan hat gerade eine erfolgreiche Herbsttournee mit ausverkauften Shows in großen College-Football-Stadien in den Vereinigten Staaten hinter sich, deren Höhepunkt ein Konzert im September im Michigan Stadium in Ann Arbor, war: das erste Konzert, das jemals im größten Football-Stadion der nördlichen Hemisphäre stattfand und einen Rekord für das größte Einzelkonzert in der Geschichte der USA aufstellte.
Kürzlich bestätigte er die Veröffentlichung seines kommenden Albums "With Heaven on Top" für den 9. Januar 2026.
31.05.2026 Berlin - Waldbühne
Support: Ben Howard | Keenan O´Meara
Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 05.12.2025 ab 10 Uhr
Ticketpreis 70,00 - 190,00 Euro zzgl. Gebühren
Tickets erhältlich auf eventim.de
