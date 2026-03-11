Kai Kramer Consulting GmbH

KI ist da, Entlastung nicht: Kai Kramer von der Kai Kramer Consulting GmbH über den größten Denkfehler bei KI & Automatisierung

Bild-Infos

Download

Gundersweiler (ots)

Microsoft Copilot läuft, aber das Postfach quillt trotzdem über – viele Geschäftsführer, IT-Verantwortliche und Kanzleipartner kennen das aus dem eigenen Alltag: Neue KI-Tools sind eingeführt, doch die Verwaltungsarbeit wächst weiter, Durchlaufzeiten bleiben lang und Mitarbeiter sind nach wie vor überlastet. Doch wie kann das sein und was läuft dabei grundlegend falsch?

Der Kalender ist voll, die Inbox auch. Rechnungen warten auf Prüfung, Verträge auf Durchsicht, Bescheide auf Einordnung – und irgendwo in der Leitung hängt noch die Anfrage vom Mandanten, die seit drei Tagen unbeantwortet ist. Wer im Mittelstand, in einer Kanzlei oder einer Finanzabteilung Verantwortung trägt, kennt diesen Zustand. Er ist keine Ausnahme. Er ist Alltag. Und er hat sich in den vergangenen Jahren nicht verbessert. Im Gegenteil: Steigende regulatorische Anforderungen, wachsende Dokumentenmengen und zunehmende Bürokratie sorgen dafür, dass der operative Druck kontinuierlich zunimmt. Mehr Prompts, mehr Nacharbeit, mehr Abstimmungsbedarf. Was als Lösung gedacht war, erzeugt stattdessen neue Komplexität. „Wer ein KI-Tool einführt, ohne die zugrundeliegenden Prozesse zu klären, verlagert Arbeit nur“, warnt Kai Kramer, Geschäftsführer der Kai Kramer Consulting GmbH.

„Der effektivste Ansatz ist demnach nicht das beste Tool, sondern der klarste Ablauf – nur wer zuerst den Prozess versteht und dann KI einsetzt, erzielt echte Entlastung“, ergänzt er. Genau diese Erkenntnis ist es, die Kai Kramer in seiner täglichen Arbeit mit Kanzleien, Mittelstandsunternehmen und Finanzabteilungen immer wieder als entscheidenden Wendepunkt erlebt. Seit rund 25 Jahren beschäftigt er sich mit KI, Geschäftsprozessautomatisierung und der Verarbeitung sensibler Texte und Daten. Mit der Kai Kramer Consulting GmbH hat er sich auf individuelle KI-Lösungen spezialisiert, die spürbare Entlastung in kurzer Zeit liefern. Dabei stehen Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit nicht als Zusatzoptionen auf der Liste, sondern als nicht verhandelbare Grundbedingungen. Was es braucht, um KI tatsächlich zur Entlastung zu machen und welche Fehler dabei unbedingt vermieden werden sollten, erklärt Kai Kramer hier.

Sechs Ursachen, die Entlastung systematisch verhindern

Wer verstehen will, warum KI-Einführungen so häufig hinter den Erwartungen zurückbleiben, muss sich die konkreten Ursachenfelder ansehen. Zunächst fehlen dabei fast immer klare Prozessziele: Was genau soll schneller, fehlerärmer oder günstiger werden? Ohne diese Antwort gibt es keinen Maßstab für Erfolg. Ergänzend mangelt es an Standardisierung – Dokumenttypen, Eingangswege, Benennungen und Zuständigkeiten sind oft uneinheitlich, was jede Automatisierung von Beginn an ausbremst. Auch die Daten- und Dokumentqualität ist häufig unzureichend: uneinheitliche Vorlagen, unvollständige Unterlagen, Medienbrüche zwischen Systemen.

Darüber hinaus fehlt eine funktionierende Qualitätssicherung mit definierten Prüfschritten, Freigabelogik und Monitoring. Ebenso ist die Compliance- und Datenschutz-Architektur nicht mitgedacht – Rollen, Berechtigungen, Protokollierung und Aufbewahrungsfristen bleiben ungeklärt. Zuletzt fehlt nicht selten die nötige Prozessstabilität: Ausnahmen, Sonderfälle und Eskalationswege sind nicht geregelt, was dazu führt, dass das System bei der ersten Abweichung ins Stocken gerät. „Jedes dieser Felder für sich ist bereits ein Hindernis. Zusammen ergeben sie ein Bild, das erklärt, warum so viele KI-Projekte trotz guter Absichten nicht die erhoffte Wirkung entfalten“, so Kai Kramer von der Kai Kramer Consulting GmbH.

Zwei Fehlentscheidungen, die den Rückstand vergrößern

In der Praxis zeigen sich ferner zwei gegensätzliche Reaktionsmuster auf die Unsicherheit rund um KI – beide führen in die falsche Richtung. Das erste Muster ist vollständige Zurückhaltung: Aus Angst vor Datenschutzverstößen, Haftungsrisiken oder unkontrollierbaren Fehlern wird gar nicht erst gestartet. Daraus resultiert ein wachsender Rückstand gegenüber Wettbewerbern, die bereits erste belastbare Erfahrungen sammeln – und ein steigender interner Druck, der sich irgendwann in überstürzten Entscheidungen entlädt.

Das zweite Muster ist unkritischer Aktionismus: Standard-Tools werden ohne Absicherung eingeführt, Compliance-Anforderungen bleiben ungeklärt, Qualitätssicherung findet nicht statt. Was kurzfristig nach Fortschritt aussieht, erzeugt mittelfristig neue Risiken und zusätzliche Nacharbeit. Besonders problematisch sind dabei Marktversprechen, die „riesige Zeiteinsparungen innerhalb weniger Tage in Aussicht stellen – ohne belastbare Prozessbasis, ohne klare Betriebsverantwortung, ohne Antwort auf die Frage: Wer wartet das System? Wer prüft die Ergebnisse? Wer entscheidet bei Ausnahmen?

Der belastbare Plan: So entsteht echte Entlastung

Wer KI tatsächlich zur Entlastung machen will, braucht einen durchdachten Gesamtplan sowie einen strukturierten Einstieg mit klaren Prioritäten. Der erste Schritt dabei ist die Auswahl von ein bis zwei Kernprozessen, die hohes Volumen und klare Regeln aufweisen: Posteingang, Rechnungsprüfung oder Vertragsdatenextraktion sind typische Kandidaten. Auf dieser Basis wird eine Prozesslandkarte erstellt, die Schritte, Übergaben, Engpässe und Fehlerquellen sichtbar macht. Danach folgen die Definition von Qualitätskriterien wie Genauigkeit, Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Prüfquote sowie die Festlegung konkreter Kontrollpunkte: Freigabe, Stichprobe, Eskalation, Protokoll.

Auch Datenschutz und Compliance sind dabei keine nachgelagerten Themen, sondern feste Anforderungen von Beginn an: Rollen, Berechtigungen, Dokumentation und Audit-Fähigkeit müssen von Anfang an mitgedacht werden. Anschließend wird ein erster Prototyp in realer Umgebung getestet, Nutzerfeedback und Nutzungsverhalten werden ausgewertet, das System wird stabilisiert – und erst dann auf weitere Prozesse ausgeweitet. Kai Kramer begleitet diesen Weg mit einem strukturierten Ablauf: vom interaktiven Kick-off über einen funktionsfähigen Prototypen bis hin zum Abschluss-Workshop mit konkreten Integrations- und Handlungsempfehlungen.

Sie wollen Ihre Verwaltungsarbeit spürbar reduzieren, ohne dass KI-Tools zu unerwartetem Chaos führen? Dann melden Sie sich bei Kai Kramer von der Kai Kramer Consulting GmbH und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

Original-Content von: Kai Kramer Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell