Köln (ots) - Die Eigenmarke "Naturgut" gehört zu den stark wachsenden Sortimentsbereichen von PENNY. Der Discounter fasst darunter seit 2014 die aktuellen Ernährungstrends "biologisch", "regional" und "vegetarisch/vegan" zusammen. Das Sortiment umfasst über 150 Produkte von Bio Kokosblütenzucker über Süßkartoffelchips bis zu Veggie Spaghetti mit Soja-Bolognese. Unter dem Motto "Natürlich für alle" stellt PENNY heute (07.01.) seine neue Kampagne mit NENA vor. Ziel ist es, Bekanntheit und Akzeptanz für eine natürliche Ernährung weiter zu steigern. Die von Serviceplan Campaign entwickelte Kampagne "Natürlich für alle." startet im TV und online. Werbemittel in den Märkten, auf Plakaten sowie in Publikumszeitschriften, Hörfunk-Spots, PR-Aktivitäten und die Website (www.natürlich-für-alle.de) flankieren die Maßnahmen.

"Es reicht heute nicht mehr aus, nur noch günstige Preise zu bieten. Unsere Kunden erwarten, dass wir auch als Discounter moderne Sortimente und möglichst natürliche Lebensmittel führen. Mit unserer Eigenmarke Naturgut haben wir daher gezielt ein Dach geschaffen, unter dem wir die aktuellen Ernährungstrends zusammenfassen. Mit der neuen Kampagne wollen wir Naturgut noch präsenter machen. Mit NENA haben wir nun eine authentische Botschafterin gefunden, mit der uns eine breite Wertebasis verbindet. Wir haben viel Herzblut in die aufwändige und multimediale Kampagne gesteckt", erklärt Stefan Magel, COO PENNY.

NENA betont: "Ich habe mich für die Naturgut-Kooperation entschieden, weil natürliche und gesunde Lebensmittel allen Menschen zugänglich sein sollten. Immer mehr Menschen möchten heute bewusst leben und sich gut ernähren. Einen wirklichen Wandel erreichen wir, wenn alle die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen und jeder bei sich selber anfängt." Die in Hamburg lebende Künstlerin ist für ihren nachhaltigen und bewussten Lebensstil bekannt und seit vielen Jahren Vegetarierin.

Herzstück der von Serviceplan Campaign entwickelten Kampagne ist ein aufmerksamkeitsstarker Spot, in dem sich NENA als Teil einer riesigen Menschenmenge durch eine Großstadt bewegt. Umgeben von einer beeindruckenden urbanen Kulisse, die sich mehr und mehr zu einer fruchtbaren und grünen Idylle wandelt, streben hunderte Menschen einer nachhaltigen, gesunden Zukunft entgegen. Angeführt von einem kleinen Kolibri, dem Vogel aus dem Naturgut-Logo, tanzen und singen sie inmitten von Sonnenblumen, Tomatenstauden und anderen Kulturpflanzen. Christoph Everke, Kreativgeschäftsführer von Serviceplan Campaign, erklärt: "Musikalisch untermalt werden die Szenen von dem programmatisch betitelten Song 'It's a fine day', der eindrucksvoll mit Sinfonieorchester und Chören in ein passend zeitgemäßes Arrangement überführt wurde. Im Mittelpunkt ist NENA zu erleben, die selbst Teil der Bewegung wird."

Neben dem Spot (Produktion: Tony Petersen Film; Regie: Martin Aamund; Postproduktion: Liga 01), der seit 6. Januar in unterschiedlichen Längen auf allen reichweitenstarken TV-Sendern sowie online zum Einsatz kommt, ist die Website (www.natürlich-für-alle.de) zentraler Bestandteil der Kampagne. Hier bewegt man sich in der Kampagnen-Welt und kann die Naturgut-Produkte sowie wertvolle Informationen für eine gesunde Ernährung entdecken. Zudem wird die Seite über den kompletten Kampagnenzeitraum stets um weitere Inhalte rund um NENA ergänzt. Auf der Seite ist außerdem die mit 96 Sekunden längste Fassung des Films zu sehen. Das auffällige Keyvisual (Fotografen: Peter Funch & Kristian Schuller; Postproduktion Foto: Gloss), das NENA umgeben von den Protagonisten des Spots zeigt, wird als Anzeige in Publikumszeitschriften, am Point of Sale sowie Out of Home und online präsentiert. Ergänzend gibt es zwei Hörfunkspots deutschlandweit im Radio zu hören. Die Umsetzung der "Natürlich für alle."-Kampagne wird im Lead von Serviceplan Campaign und in Kooperation mit Plan.Net Campaign und Serviceplan Public Relations realisiert.

PENNY erzielte 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro.

