Köln (ots) - PENNY erfüllt in diesem Jahr im Rahmen seiner vielbeachteten Weihnachtskampagne "Weihnachten braucht nicht viel. Nur Liebe." immaterielle Herzenswünsche. Solche konnten User unter www.penny.de/nurliebe bis einschließlich 2. Dezember abgeben. PENNY verknüpft seine Kampagne nun mit einer Spende von 10.000 Euro für den Verein Herzenswünsche, der 1989 in Münster gegründet wurde. Heute stehen die drei hauptamtlichen und die über 70 ehrenamtlichen Mitarbeiter bundesweit mit 100 Kliniken in Kontakt und erfüllen schwerkranken Kindern und Jugendlichen Herzenswünsche.

"Während der Vorbereitung der Kampagne sind wir auf den Verein Herzenswünsche aufmerksam geworden, der schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen Herzenswünsche erfüllt. Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung dieses Engagements haben wir uns entschlossen, für jeden Herzenswunsch, der bei uns abgegeben wird, zu spenden. Wir wollen damit auch zeigen, dass wir nicht nur Kampagnen auflegen, sondern auch im Alltag leben. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun 10.000 Euro spenden können. Denn Herzenswünsche hat bereits mehrere Tausend Wünsche erfüllt. Das ist enorm", so Stefan Magel, COO PENNY.

Wera Röttgering, 1. Vorsitzende Herzenswünsche e.V. ergänzt: "Penny hat eine tolle Kampagne realisiert und ich finde es wunderbar, dass wir mit so einer großzügigen Spende unterstützt werden. Damit können wir nun weitere Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen erfüllen. Die Wunscherfüllungen geben viel Kraft, denn sie tragen entscheidend dazu bei, den oft sehr belastenden Klinikalltag besser zu bewältigen. Jeder Wunsch wird ganz individuell und mit viel Engagement verwirklicht."

PENNY erzielte in 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 7,5 Milliarden Euro. Im Ausland erwirtschaftete PENNY mit über 1.400 Filialen und 21.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro.

