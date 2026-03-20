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Ab Saison 2026/27: Opel nimmt an Formel E teil

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Rüsselsheim/Madrid (ots)

Vier-Jahres-Vertrag: Opel GSE Formula E Team startet ab der kommenden Saison in der ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft durch

Nächstes Level für Submarke GSE: Deutsche Ingenieurskunst in der weltweit am schnellsten wachsenden Rennserie

Spannender, schneller, leistungsstärker: GEN4-Rennwagen mit bis zu 600 kW und permanentem Allradantrieb

Opel CEO Florian Huettl: "Die Formel E markiert den nächsten Meilenstein auf unserem Weg in eine elektrische Zukunft."

Renn-DNA: Opel baut auf langjährige Erfahrung im Rundstrecken- sowie im vollelektrischen Rallyesport

Kombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP[1]: Energieverbrauch 18,5 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.

Opel schlägt ein neues Kapitel in seiner langen und erfolgreichen Motorsport-Geschichte auf: Der Hersteller nimmt ab der Saison 2026/27 als Werksmannschaft erstmals an der ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft teil. Mit dem "Opel GSE Formula E Team" hebt das Unternehmen aus Rüsselsheim sein Engagement im elektrischen Motorsport auf die nächste Stufe und zeigt zugleich seine leistungsstarken, vollelektrischen GSE-Modelle. Als deutsche Marke mit einer langen Motorsport-Tradition und Erfolgen im Rallye-, Tourenwagen- und Langstreckenrennsport bringt Opel nun sein technisches Know-how in die weltweit am schnellsten wachsende Rennserie ein. Dies haben Opel CEO Florian Huettl und Formel E CEO Jeff Dodds heute auf einer Pressekonferenz an der spanischen Rennstrecke von Jarama offiziell bekanntgegeben.

"Die Teilnahme an der Formel E markiert einen neuen Meilenstein für Opel auf dem Weg in eine elektrische Zukunft", sagt Opel CEO Florian Huettl. "Der Start von GEN4-Rennwagen in der Formel E ab der kommenden Saison ist für uns genau der richtige Zeitpunkt, um in diesen spannenden vollelektrischen Rennzirkus einzusteigen. Unser Opel GSE Formula E Team wird zeigen, wofür unsere Marke steht: deutsche Ingenieurskunst, mutiges Design und eine elektrisierende Performance - Eigenschaften, die genauso auf die vollelektrischen Opel GSE-Modelle wie den Mokka GSE und bald den neuen Corsa GSE zutreffen."

"Wir freuen uns sehr, Opel als neues Werksteam in der Formel E willkommen zu heißen", sagt Formel E CEO Jeff Dodds. "Als starke deutsche Marke mit herausragender technischer Kompetenz und einem frischen, mutigen Image bringt Opel eine lange, ereignisreiche Motorsport-Geschichte und zugleich neue Dynamik in das Wettbewerbsfeld ein. Das Engagement von Opel zeigt zudem, welche Bedeutung die Formel E für globale Automobilhersteller beim Übergang zur Elektromobilität hat."

Formel E Gen4: Nächster Schritt für Opel im vollelektrischen Motorsport

Für Opel stellt die Teilnahme an der Formel E den nächsten konsequenten Schritt der Marke im vollelektrischen Motorsport dar. Die Einführung der GEN4-Fahrzeuge zur kommenden Formel-E-Saison ist genau der richtige Zeitpunkt, das Motorsport-Know-how der Marke unter Beweis zu stellen und mit zukunftsweisender Technik auf die Rundstrecke zurückzukehren. GEN4 markiert den größten Leistungssprung in der Geschichte der Formel E. Die vollelektrischen Rennwagen werden eine Spitzenleistung von bis zu 600 kW (816 PS) im Qualifying- und Attack-Modus erreichen - 250 kW (340 PS) mehr als bisher. Zusätzlich verfügt die vierte Fahrzeuggeneration über einen permanenten anstelle eines temporären Allradantriebs, was für mehr Grip sorgen wird. Die Formel E wird damit noch schneller und spannender. Zugleich wird die Kapazität zur Energierückgewinnung auf bis zu 700 kW erhöht, was der Effizienz und Reichweite der Rennwagen zugutekommt.

Während europaweit Testfahrten mit der neuen Fahrzeuggeneration stattfinden, nimmt die Motorsport-Abteilung unter der Leitung von Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott ihre Arbeit auf. Ein Team aus Fahrzeug-, Entwicklungs- und Strategieingenieuren sowie das operative Management bereitet sich schon jetzt auf den Saisonstart vor. Während das Opel GSE Formula E Team von der umfangreichen Erfahrung von Stellantis Motorsport bei der Entwicklung des GEN4-Modells profitiert, bringt Opel seine deutsche Ingenieurskunst in das neue Projekt ein.

"Was vor fünf Jahren mit der Gründung des ersten vollelektrischen Rallye-Markenpokals begann, erreicht nun mit der Teilnahme an der FIA-Weltmeisterschaft seinen Höhepunkt", sagt Opel GSE Formula E Team- und Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott.

Bereits 2021 hat der Rüsselsheimer Hersteller mit dem ADAC Opel Electric Rally Cup den weltweit ersten elektrischen Markenpokal ins Leben gerufen. In den vergangenen fünf Jahren haben junge Rallye-Talente im lokal emissionsfreien Opel Corsa Rally Electric ihre Ambitionen und ihr Können unter Beweis gestellt. Der Gewinner der jeweiligen Saison sicherte sich zugleich einen Sitz im ADAC Opel Rally Junior Team, um in der Folge die Junior-Rallye-Europameisterschaft (Junior European Rally Championship/JERC) zu bestreiten.

Mit dem Start der neuen Rallye-Saison 2026/27 in wenigen Wochen steigert Opel die Performance weiter. Dann werden sich die Cup-Teilnehmer im neuen Opel Mokka GSE Rally spannende Wettkämpfe liefern. Der Rallye-Stromer hält eine Leistung von bis zu 207 kW (281 PS) sowie 345 Newtonmeter Drehmoment bereit. Er ist damit mehr als doppelt so stark wie der bisherige Corsa Rally Electric und bietet eine Performance auf Rally4-Niveau. Ein Fahrerlebnis, das nicht nur dem Rallye-Nachwuchs vorbehalten bleibt: Denn mit dem Mokka GSE bringt Opel das vollelektrische Rallye-Feeling auch für die Kunden auf die Straße. Das bis zu 200 km/h schnelle Serienmodell, das in Deutschland bereits mit dem "Goldenen Lenkrad 2025"[2] ausgezeichnet wurde, ist genauso stark wie sein Rallye-Pendant und übernimmt sämtliche Hochvolt-Komponenten sowie viele weitere technische Details.

Darüber hinaus verfügt Opel über eine jahrzehntelange Erfahrung im klassischen Spitzen- und Breitenmotorsport. Die früheren Aktivitäten der Marke reichen von der Rallye-Weltmeisterschaft bis zum Rundstreckenbereich mit Engagements in der Formel Opel, der Formel 3 oder der Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM). Mit der Teilnahme der Marke mit dem Blitz in der Formel E ab der Saison 2026/27 hebt Opel nun sein Engagement im vollelektrischen Spitzenmotorsport auf das nächste Level.

Das OMG!GSE-Gefühl in der weltweit am schnellsten wachsenden Rennserie

Mit der "OMG! GSE"-Kampagnenplattform präsentiert Opel seine vollelektrischen High-Performance-Modelle. Die Abkürzung GSE steht für "Grand Sport Electric" und damit für besonders dynamische Elektrofahrzeuge. Nach dem Mokka GSE im vergangenen Jahr kommt 2026 der Corsa GSE auf den Markt. Das perfekte Timing vereint sinnbildlich die Rennstrecke mit dem offiziellen Team-Namen und den Serienmodellen.

Wie das Opel GSE Formula E Team den Puls beschleunigen wird, zeigt der neue Teaser-Film zur OMG! GSE-Kampagne, der ab sofort online auf allen relevanten Kanälen verfügbar ist und den offiziellen Start des Opel-Weges in die Formel E in diesem Jahr markiert. Und Opel kündigt an: "This is Grand Sport Electric. We're going all in! So better not blink!"

Bevor die Formel E in ihre nächste, mittlerweile 13. Saison startet, wird das Opel GSE Formula E Team im April bei der offiziellen GEN4-Präsentation auf dem Circuit Paul Ricard im südfranzösischen Le Castellet seinen ersten öffentlichen Auftritt haben und dort einen ersten Einblick vermitteln sowie weitere Neuigkeiten bekanntgeben.

[1] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

[2] AUTO BILD Ausgabe 47/2025 und BILD am SONNTAG Ausgabe 47/2025, Kategorie "Kleinwagen".

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