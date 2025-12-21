Badische Zeitung

So wird Trump den Epstein-Skandal nicht los

Kommentar von Christian Fahrenbach

(...) am Freitag ging nur ein Teil der Akten online, Tausende Seiten sind komplett geschwärzt, weitere Dokumente verschwanden kurz darauf. Hunderttausende Seiten sollen erst später veröffentlicht werden. So lässt sich schlicht nicht überprüfen, wie oft Trumps Name in den Epstein-Files auftaucht. Kongressabgeordnete aus beiden Parteien, die auf die Veröffentlichung gedrängt haben, denken deshalb über Amtsenthebungsverfahren im Justizministerium nach. Nach Jahren der Verschleierung und einem Wahlkampf, in dem Trump vollständige Transparenz versprach, wird ihm diese jüngste Veröffentlichung keine Ruhe bringen. https://mehr.bz/bxq8 (BZ-Plus)

