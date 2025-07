Badische Zeitung

Palantir-Einführung: Es bleiben Bedenken

Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots)

"Ermittlungserfolge in anderen Bundesländern - etwa im Bereich der Pädokriminalität - zeigen, wie effektiv das Programm die Polizei unterstützen kann. Dennoch bleiben Bedenken. Experten bemängeln etwa fehlende Transparenz bei der Verarbeitung von Daten. Denn Gotham kann auch Informationen unbeteiligter Dritter erfassen, darunter Zeugen von Verbrechen oder Unfallopfer. Einmal mehr greifen deutsche Sicherheitsbehörden aus Mangel an Alternativen auf Lösungen von US-Firmen zurück. Das muss nicht von Nachteil sein, schafft aber Abhängigkeiten. Das Parlamentarische Kontrollgremium wird nun zeigen müssen, ob es der Aufgabe gewachsen ist, für Transparenz und Kontrolle zu sorgen. Langfristig, so heißt es, solle eine europäische Lösung her. Man darf gespannt sein." https://mehr.bz/ah300725a

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell