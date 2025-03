Badische Zeitung

US-Zölle auf Autoimporte: Zuckerbrot und Peitsche

Kommentar von Bernd Kramer

Freiburg (ots)

Nur verschweigt Trump, dass die US-Verbraucher von dem harten Wettbewerb auf dem US-Automobilmarkt wegen der ausländischen Konkurrenz profitieren: zum einen in Form günstiger Preise, zum anderen in Form besserer Ausstattungen. Importbeschränkungen wie Zölle wirken in der Tendenz preistreibend. Es gibt aber kaum etwas, was US-Wählerinnen und -Wähler mehr hassen als Inflation. Auch hinsichtlich des Handelsbilanzdefizits schenkt Trump den US-Amerikanern keinen reinen Wein ein. Das Defizit hängt auch mit der Attraktivität der US-Währung zusammen. So fließt Kapital in die USA, das später von US-Autokäufern als günstiger Kredit genutzt wird, um sich einen neuen Porsche anzuschaffen. https://mehr.bz/khs87q

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell