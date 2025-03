Herbie Hancock Institute of Jazz

Die weltweiten Feierlichkeiten zum Internationalen Jazztag 2025 finden ihren Höhepunkt in Abu Dhabi, einer UNESCO Creative City of Music

Der Internationale Jazztag 2025 wird am 30. April in mehr als 190 Ländern gefeiert, wobei Abu Dhabi als globale Gastgeberstadt ausgewählt wurde. Die von der UNESCO und dem Herbie Hancock Institute of Jazz organisierte Veranstaltung bietet Konzerte sowie Bildungs- und Kulturinitiativen.

„Wir freuen uns sehr, diesen internationalen Tag in der UNESCO Creative City of Music Abu Dhabi gebührend zu feiern. Diese Ausgabe wird die reiche Vielfalt an Kreativität und kulturellem Erbe der Stadt hervorheben und gleichzeitig die Fähigkeit des Jazz aufzeigen, Gemeinschaften zu verbinden und Dialog und Frieden über Kontinente hinweg zu fördern", erklärte UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay.

Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) wird als pulsierendes Zentrum dieser weltweiten Feierlichkeiten dienen. Eine fünfwöchige, stadtweite Reihe von Jazzauftritten, Bildungsprogrammen und Gemeindeveranstaltungen wird in der Stadt stattfinden, darunter das weltweit übertragene International Jazz Day 2025 All-Star Global Concert am 30. April in der Etihad Arena, dem größten überdachten Veranstaltungsort der Region.

Unter der Leitung des ikonischen Pianisten Herbie Hancock und der Moderation des Oscar-prämierten Schauspielers Jeremy Irons bringt dieses Konzert ein außergewöhnliches Programm renommierter Jazz-, Blues-, Klassik- und Hip-Hop-Künstler aus der ganzen Welt zusammen. Unter anderem werden auftreten: Arqam Al Abri (UAE), John Beasley (USA), Dee Dee Bridgewater (USA), A Bu (China), Terri Lyne Carrington (USA), Kurt Elling (USA), José James (USA), Rhani Krija (Marokko), John McLaughlin (UK), Hélène Mercier (Frankreich/Kanada), Marcus Miller (USA), Linda May Han Oh (Australien), John Pizzarelli (USA), Dianne Reeves (USA), Arturo Sandoval (USA), Naseer Shamma (Irak), Danilo Pérez (Panama), und Varijashree Venugopal (Indien). Weitere Künstler werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

„Beim Jazz ging es schon immer darum, Menschen zusammenzubringen, Grenzen zu überwinden und Kreativität über Kulturen hinweg zu fördern. Der Internationale Tag des Jazz erinnert uns daran, dass Musik die Kraft hat, Grenzen zu überwinden, den Dialog zu fördern und Freude und Hoffnung zu wecken", so Herbie Hancock.

Tickets sind erhältlich unter hier. Das Konzert wird auch über UNTV, UNESCO, jazzday.com, Facebook, YouTube und andere Medienpartner live übertragen.

Am Internationalen Jazztag werden weltweit Tausende von Veranstaltungen stattfinden:. Künstler, Pädagogen und Institutionen werden Meisterklassen, Jam-Sessions, Podiumsdiskussionen und pädagogische Workshops veranstalten, die die tiefgreifende Wirkung des Jazz als verbindende Kraft widerspiegeln.

Ein voller Monat voller Veranstaltungen in Abu Dhabi

Die Aktivitäten werden in wichtigen Kultur- und Bildungseinrichtungen wie dem Louvre Abu Dhabi, Berklee Abu Dhabi und der NYU Abu Dhabi sowie in Krankenhäusern, Seniorenzentren, Kinderbibliotheken und Schulen stattfinden. Besondere Auftritte werden die Integration des Jazz mit traditionellen Instrumenten wie der Oud, dem Qanoon und der Ney hervorheben.

Der Internationale Jazztag 2025 fällt mit dem Kulturgipfel Abu Dhabi zusammen. Die jährliche Veranstaltung bringt führende Persönlichkeiten aus der Kultur- und Kreativbranche zusammen und umfasst Diskussionsrunden und Gespräche mit Herbie Hancock und anderen bekannten Künstlern.

Der Internationale Jazztag wird weltweit maßgeblich von der Doris Duke Foundation und United Airlines, dem Global Airline Partner des Internationalen Jazztages, unterstützt.

Über den Internationalen Jazztag

Der 2011 von der UNESCO ins Leben gerufene und von der Generalversammlung der Vereinten Nationen anerkannte Internationale Jazztag bringt jedes Jahr am 30. April Länder und Gemeinschaften weltweit zusammen. Die jährliche Veranstaltung unterstreicht die Kraft des Jazz und seine Rolle bei der Förderung des Friedens, des Dialogs zwischen den Kulturen, der Vielfalt und der Achtung der Menschenwürde. Der Internationale Jazztag hat sich zu einer weltweiten Bewegung entwickelt, die jährlich mehr als 2 Milliarden Menschen erreicht. Das Herbie Hancock Institute of Jazz ist die federführende gemeinnützige Organisation, die mit der Durchführung des Internationalen Jazztages beauftragt ist.

Weitere Informationen und Anmeldung von Veranstaltungen unter www.jazzday.com oder www.unesco.org/en/international-jazz-day.

