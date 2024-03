Badische Zeitung

Das Taurus-Leck: Abwehrbereit werden

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Ein General wählt sich entweder über sein Mobilfunknetz oder aber übers Hotel-WLAN in eine vertrauliche Telefonkonferenz ein (...) Und dann wundert sich die Truppe, dass der russische Geheimdienst das Gespräch abhört und in Munition für übelste Propaganda umfunktioniert. Man könnte Witze reißen über so viel Unbedarftheit. Man könnte lachen, wäre der Vorfall nicht so ernst, nicht so beschämend. (...) Es fehlt weitgehend das Verständnis für die realen Gefahren durch Russlands hybride Kriegsführung. Die Sorglosigkeit (...) wirkt wie eine Bestätigung dieser These. (...) Deutschland muss endlich abwehrbereit werden - mental und in der Praxis. Dazu gehört übrigens auch, dass sich Regierung und Opposition gerade jetzt nicht über das peinliche Taurus-Leck vollends zerstreiten. Auch dies spielte nur Putin in die Hände https://www.mehr.bz/khs66o

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell