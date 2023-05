ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Hat die Ukraine genug Unterstützung?

Die Ukraine bereitet eine Gegenoffensive vor. Der Erfolgsdruck ist hoch – im eigenen Land, aber auch bei den westlichen Verbündeten. Die wollen der Ukraine dennoch keine Raketen mit größerer Reichweite liefern. Nur ein Hinweis auf das Misstrauen zwischen Washington und Kiew? Und was bedeutet eine zweite Kandidatur Bidens für die westlichen Verbündeten? Was, wenn Trump doch noch stärker wird und am Ende gewinnt? Muss Europa dann eine eigenständige Politik machen, und hat es dazu die Kraft? "Große Offensive, große Zweifel – hat die Ukraine genug Unterstützung?" lautet das Thema bei "maybrit illner" am Donnerstag, 4. Mai 2023, 22.15 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek. Zu Gast bei Maybrit Illner sind der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin, Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, Ex-US-General Ben Hodges, ZDF-Auslandsreporterin Katrin Eigendorf, Politikwissenschaftlerin Janka Oertel sowie Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington.

