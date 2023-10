Badische Zeitung

Wagenknecht und die Linke: Zum Abgang ein Nachtreten

Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Freiburg (ots)

Wagenknecht und ihre Gefolgsleute wollen ihre Bundestagsmandate behalten. Dabei haben sie nur welche, weil sie auf dem Linken-Ticket reinkamen, genauer: weil drei Vertreter des Nicht-Wagenknecht-Lagers (Gysi, Lötzsch, Pellmann) Direktmandate holten. Weil Wagenknecht & Co sich an ihre Mandate (und Bezüge) klammern, wird die Linke im Bundestag die Rechte einer Fraktion einbüßen. Die von Wagenknecht Verlassenen (...) werden bald noch weniger sichtbar sein, während Wagenknecht in noch mehr Talkshows sitzt. Sie wird dort dann sicher über mangelnde Solidarität und Fairness im Land klagen und vor einem Millionenpublikum sagen, dass man angeblich nichts mehr sagen dürfe. Wen wird das überzeugen? https://www.mehr.bz/khs297m

