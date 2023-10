Freiburg (ots) - Die Eskalation in Nahost hält die Welt dieser Tage in Atem. Der Überlebenskampf des ukrainischen Volkes ist darüber fast ins Hintertreffen geraten - bitter für die Ukraine, verwunderlich kaum. (...) Müssen die Ukrainer in ein paar Monaten womöglich sehen, wo sie bleiben? Exakt darauf setzt der Kriegsverbrecher im Kreml. Wladimir Putin, der nicht ...

mehr