Polens Waffenlieferungen: Gefährliches Wahlmanöver

Kommentar von Daniela Weingärtner

Sollte Donald Trump Ende nächsten Jahres die US-Wahlen gewinnen, dürfte er die Militärhilfe für die Ukraine zurückfahren oder beenden. Deshalb hat sich Präsident Wolodymyr Selenskyj in den vergangenen Wochen kompromissbereiter gezeigt als zuvor und eine neutralisierte Zone auf der Krim ins Gespräch gebracht. Nun aber zeigt sich, dass die Ukraine die Wahlen, die bereits kommenden Monat in Polen stattfinden, fast noch mehr fürchten muss. Die PiS-Regierung in Warschau war bislang Kiews leidenschaftlichste Fürsprecherin in der EU. Aus rein wahltaktischen Gründen scheint sie jetzt bereit, ihre hehren Ziele zu opfern. (...) Fällt Kiew, dann steht Russland an der Nato-Ostgrenze. Daran sollte man die Regierung in Warschau eindringlich erinnern. https://www.mehr.bz/khs264m

