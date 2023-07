Badische Zeitung

Sozialer Wohnungsbau: Kein Allheilmittel/ Kommentar von Bernd Kramer

Erträglich zu erschwinglichen Preisen wohnen zu können, ist (...) ein Grundbedürfnis. Dabei hilft der soziale Wohnungsbau. Er sorgt für günstige Mieten für Menschen mit einem geringen Einkommen. Gerade in Zeiten, in denen der Neubau zurückgeht, das Wohnungsangebot allenfalls stagniert und die Mieten steigen, kommt ihm eine besondere Bedeutung zu. Deshalb ist es in der Tat alarmierend, wenn sich der Bestand an Sozialwohnungen auf Bundesebene verringert, obwohl das Gegenteil gewünscht ist. Jedoch wird diese Form der Förderung nicht allein die Schieflage am Wohnungsmarkt beheben. Zum einen ist sie teuer, zum anderen bleibt Bauen schwierig. Bürokratie, knappe Flächen, sowie hohe Material- und Finanzierungskosten hemmen. Wer etwas zum Guten verändern will, muss an mehreren Schrauben drehen und sich vor Versprechen hüten, die man nicht einhalten kann. https://www.mehr.bz/khs213m

