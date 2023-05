Freiburg (ots) - Innenministerin Nancy Faeser (SPD) setzt sich dafür ein, dass Asylverfahren in aussichtslosen Fällen bereits an den EU-Außengrenzen durchgeführt werden- (...) Offiziell sieht das EU-Asylsystem ja heute schon vor, dass der EU-Staat für das Asylverfahren zuständig ist, über den ein Antragsteller eingereist ist. Doch die Staaten an den ...

mehr