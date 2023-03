Freiburg (ots) - Als Zugeständnis an die britische Seite erhält das nordirische Parlament eine Art zusätzliches Veto, doch der Europäische Gerichtshof behält das letzte Wort in Streitfragen des EU-Binnenmarkts. Wenig neue Fakten also, dafür viel Kosmetik. Sollten die Gegner des Kompromisses die Füße stillhalten, winkt ein neues Assoziationsabkommen mit der EU ...

