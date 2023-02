Badische Zeitung

Nordirland-Streit: Wenige Fakten, viel Kosmetik

Kommentar von Daniela Weingärtner

Als Zugeständnis an die britische Seite erhält das nordirische Parlament eine Art zusätzliches Veto, doch der Europäische Gerichtshof behält das letzte Wort in Streitfragen des EU-Binnenmarkts. Wenig neue Fakten also, dafür viel Kosmetik. Sollten die Gegner des Kompromisses die Füße stillhalten, winkt ein neues Assoziationsabkommen mit der EU (...). Nicht zuletzt der Ukraine-Krieg hat den Briten gezeigt, dass man auf gute Beziehungen zu seinen engsten westlichen Nachbarn nicht verzichten kann. https://www.mehr.bz/khs59m

