Badische Zeitung

Krankenhausreform: Es braucht mehr Sorgfalt

Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg (ots)

Schon seit Wochen treibt die geplante Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Akteure im Gesundheitswesen um. (...) Bisher liegt nur der Vorschlag einer Expertenrunde vor, der jedoch an einer Stelle arg übers Ziel hinausschießt. Dabei geht es um die Vorgabe, dass viele Häuser künftig mindestens eine Kardiologie, eine Gynäkologie und eine spezielle Station für Menschen haben müssen, die einen Schlaganfall erlitten haben. Diese Ballung ist medizinisch nicht sinnvoll. Denn was spricht dagegen, dass sich eine Klinik auf ein Fachgebiet wie die Kinderheilkunde oder die Orthopädie konzentriert? Diese Häuser müssen schon deshalb eine Zukunft haben, weil die Unikliniken unmöglich auffangen könnten, was im Reformkonzept wegfiele. https://www.mehr.bz/khs45m

