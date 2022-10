Hagleitner Hygiene International GmbH

Livestream der Pressekonferenz: Hygieneunternehmen Hagleitner eröffnet deutsches Headquarter und präsentiert Weltneuheit - ANHANG

Zell am See/Frankfurt am Main (ots)

Entrepreneur und Erfinder Hans Georg Hagleitner stellt seine Deutschland-Strategie vor, hierbei unterstützen ihn seine Töchter Katharina und Stefanie, zudem Teammitglieder. Hagleitner prognostiziert in der Bundesrepublik eine Wende bei der Hygienekultur. Angekündigt ist für die Pressekonferenz ferner eine Weltpremiere in Sachen Desinfektion.

Pressekonferenz

12. Oktober 2022

10:45 bis 11:15 Uhr

Podium

Hans Georg Hagleitner, Geschäftsführer

Katharina Hagleitner, Country-Management

Stefanie Hagleitner, Leiterin des Produktmanagements

Michael Fink, CEO der Hagleitner Global Hygiene GmbH

Andreas Koch, Country-Manager für Deutschland

Christoph Lind, Hagleitner-Entwicklungschef

Kerstin Heine, Chemikerin und Desinfektionsexpertin

Moderation

Bernhard Peßenteiner, Hagleitner-Sprecher

Live aus Frankfurt am Main

https://streaming.ots.at/streaming/hagleitner-20221012/

Rahmenprogramm

Am 12. Oktober 2022 weiht das Hygieneunternehmen Hagleitner seine Deutschland-Zentrale ein. Die Pressekonferenz ist Teil der Eröffnungsfeierlichkeiten in Frankfurt am Main – mit Impulsreden von Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst, Cradle-to-Cradle-Pionier Michael Braungart und Florian Gschwandtner, dem Co-Founder von Runtastic.

12. Oktober 2022

10:00 bis 15:00 Uhr

Vor Ort teilnehmen

Akkreditierung bis 11. Oktober 2022, 15:00 Uhr – per E-Mail an bernhard.pessenteiner@hagleitner.com; bitte Medium, Name und Funktion anführen.

Adolph-Prior-Straße 18

65936 Frankfurt am Main

Deutschland

Das Rahmenprogramm liegt bei.

Hagleitner

Hagleitner gestaltet Hygiene: Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Kosmetik – dazu Spender, Dosiergeräte und Apps. Die Ware entsteht in Österreich, und zwar in Zell am See. Hier hat Hagleitner den Muttersitz; hier wird geforscht, entwickelt und produziert. Zugleich betreibt das Unternehmen Beratungs-, Verkaufs-, Logistik- und Ausbildungsstätten, so agiert es an 27 Standorten in zwölf europäischen Ländern. In 66 Ländern weltweit sind Erzeugnisse ferner über Partner verfügbar.

Was Hagleitner bietet, zielt auf Betriebe und öffentliche Institutionen ab; direkt an Privatkunden richtet sich die Marke hagi.

1.314 Menschen beschäftigt Hagleitner insgesamt; 133,3 Millionen Euro Umsatz hat die Firmengruppe von April 2021 bis März 2022 erreicht, der Exportanteil macht hiervon 43,3 Prozent aus – so die Zahlen aus dem zweiten Pandemiejahr.

Familie

Hagleitner Hygiene gibt es seit 1971, dabei ist das Unternehmen fest in Familienhand. Hans Georg Hagleitner hat 1988 die Geschäfte seines Vaters Johann übernommen und lenkt seither den Betrieb. Hans Georgs Töchter Katharina und Stefanie wirken 2022 aktiv im Management mit: Katharina führt die Geschäfte in Italien und steuert zahlreiche Vertriebsagenden, Stefanie leitet das Produktmanagement und verantwortet die Konsumentenmarke hagi.

