Badische Zeitung

Atomvorschlag des Kanzlers: Konsens für Minimalisten

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

In der Sache (..) markiert die Anordnung des Kanzlers den zwischen seinen in der Atomfrage zerstrittenen Ampelpartnern (und wohl auch in der SPD) einzig möglichen Kompromiss. Ein Konsens für Minimalisten. Die FDP bekommt für gut drei Monate einen weiteren Reaktor im sogenannten Streckbetrieb, was die Grünen noch am Wochenende strikt abgelehnt hatten. Dafür soll nach dem 15. April endgültig Schluss sein mit der Akw-Nutzung. Damit wäre (...) die Voraussetzung für eine befristete Laufzeitverlängerung vom Tisch. Ob das hilft gegen Putins Energiekrieg, mögliche Gas- und Strommangellagen sowie explodierende Energiepreise? Man kann nur hoffen, dass der Winter mild und das nächste Jahr auf wundersame Weise entspannt wird. http://www.mehr.bz/khs291j

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell