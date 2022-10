Badische Zeitung

Wohnungsbau: Zu viel Optimismus

Kommentar von Björn Hartmann

Freiburg (ots)

400000 neue Wohnungen jedes Jahr hat die Ampelkoalition versprochen - und Kanzler Olaf Scholz hält daran fest. Natürlich muss er als Regierungschef Optimismus verbreiten. Aber wer die 65 Seiten durchliest, auf denen das "Bündnis bezahlbarer Wohnraum" festhält, wie sich Bau und Investitionen beschleunigen lassen, muss daran zweifeln. 187 Einzelmaßnahmen sind zusammengekommen. Abgesehen von mehr Bundeszuschüssen für den sozialen Wohnungsbau und besseren Abschreibungsregeln für Bauherren: Allein die schiere Menge der Maßnahmen zeigt, dass am deutschen Bau einiges im Argen liegt. Es wird klar, dass vor allem Bauvorschriften und Verwaltungsregeln bremsen. Vereinfachungen wie Mindeststandards statt detaillierter Vorgaben dürften helfen. (...) Aber eines ist klar: Der Preisanstieg bei Baumaterial lässt sich so nicht bremsen, ebenso wenig die Personalknappheit in den Betrieben. (...) Irgendwer muss die 400000 Wohnungen bauen. Und da sieht es bisher nicht gut aus. http://www.mehr.bz/khs286j

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell