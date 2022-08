Badische Zeitung

Strompreise: Der Gaspreis ist nicht schuld

Tagesspiegel von Jörg Buteweg

Freiburg (ots)

Wegen der Trockenheit liefern die Wasserkraftwerke weniger Strom, Kohlekraftwerke sind schwieriger per Schiff mit Brennstoff zu versorgen, französische Atomkraftwerke - soweit sie überhaupt einsatzfähig sind - müssen ihre Leistung drosseln. All dies verringert das Stromangebot. Und wenn etwas knapp ist, steigt der Preis. (...) Dass Gas sehr teuer ist, spielt nur insofern eine Rolle, als Gaskraftwerke als letzte in die Stromproduktion einsteigen, weil ihre Kosten am höchsten sind. Politiker sollten in dieser Lage einer Versuchung widerstehen: die Strompreise zu deckeln. Das mindert den Anreiz zum Sparen, und wir sollten so viel Strom (und Gas) sparen wie möglich. Tun sollten sie zwei Dinge: Alles aus dem Weg räumen, was den Ausbau der Stromerzeugung behindert. Und: Denjenigen helfen, die von den rasant steigenden Preisen überfordert sind, seien es Menschen mit wenig Geld, seien es Firmen, die viel Energie für ihre Produktion benötigen. http://mehr.bz/bof8651

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell