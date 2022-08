Badische Zeitung

Der Murks mit der Gasumlage: Wie meinen, Herr Habeck?

Tagesspiegel von Chefredakteur Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Gut gemeint war sie ja, die Gasumlage zum Schutz großer Gas-Importeure vor Insolvenz. Das ist allerdings so ziemlich das einzig Positive, was sich über dieses verkorkste Instrument aus dem Hause Robert Habecks sagen lässt. (...) Erst fiel auf, dass auf diese - Überraschung - Mehrwertsteuer fällig wird und der Staat damit an der Zusatzbelastung seiner Bürger mitverdient. Ein Ärgernis, das hastig ausgeglichen wurde. Dann entdeckte man, dass von der Umlage auch Unternehmen profitieren, die Hilfe gar nicht nötig haben. Spätestens da wäre eine Notbremsung fällig gewesen. Stattdessen verließ sich der grüne Mister Überflieger auf sein rhetorisches Talent. Erst gab er den Zerknirschten. (...) Inzwischen schwingt er den moralischen Hammer. Manche Firmen hätten sich "reingedrängelt". Das werde man nun zu korrigieren versuchen. Man kann ihm nur zurufen: Viel Glück dabei! Die Umlage einzustampfen wäre allerdings einfacher und effektiver. http://mehr.bz/bof8650

