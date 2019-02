Insight Health

Pharmaausblick 2019 - Die Entscheider-Studie

Pharma-Manager: Politik blickt auf Arzneimittel

Verstärkte Aufmerksamkeit der Politik für den Arzneimittelmarkt erwarten Manager der Pharmaindustrie im Jahr 2019. Dennoch glauben die wenigsten an sinkende Umsätze. Das zeigt die Studie "Pharmaausblick 2019", durchgeführt von PM-Report, unterstützt von INSIGHT Health und der Infothek GmbH.

Entscheider in der Pharmaindustrie glauben nicht an eine negative Entwicklung des Arzneimittelmarktes im Jahr 2019. 45 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sich die Umsätze ihres Unternehmens steigern werden. Und das, obwohl 61 Prozent der Befragten einen wachsenden politischen Druck auf Pharmaunternehmen im Jahr 2019 erwarten. Im Vorjahr waren dies mit 48 Prozent deutlich weniger.

Dass Rabattverträge 2019 sich verstärkt sowohl im generikafähigen Markt als auch auf Originalpräparate auswirken werden, glaubt zwar die Mehrheit der Befragten, aber der Anteil ist geringer als in den Vorjahren. Von einem Wachstum des Biosimilaranteils an den Verordnungen sind über 80 Prozent der Befragten überzeugt. Als Haupttreiber dieser Entwicklung identifizieren sie die Empfehlungen der Fachgesellschaften und nicht wie im letzten Jahr die Rabattverträge.

Um das Marketing voranzutreiben setzen die Unternehmen weiter verstärkt auf Multi-Channel-Marketing. Zwei Drittel der Befragten gehen davon aus, dass dessen Bedeutung weiter steigen wird. Entsprechend geht hier über die Hälfte der Befragten von Investitionen aus.

Attraktive Kommunikationskanäle sind dabei weiterhin Internet, Social Media und Fortbildung mit digitalen Medien. Gestiegen ist auch das Interesse an TV- und Radiowerbung. Um zehn Prozentpunkte stieg hier der Anteil von Unternehmen, für die dieser Kanal in Frage kommt. Der Trend, weniger in Printwerbung und Kongresse investieren zu wollen, bleibt bestehen. Digitale Medien werden auch verstärkt den Außendienst ergänzen. Mehrausgaben in den Budgets der Unternehmen erwarten die Befragten vor allem im Bereich Big Data und digitale Transformation. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Trend aber bereits abgeschwächt.

Die Studie "Pharmaausblick" wurde bereits zum neunten Mal von PM-Report, unterstützt von INSIGHT Health und der Infothek GmbH, durchgeführt. Befragt wurden Pharmamanager aus der Geschäftsführung, Marketing, Vertrieb Marktforschung, Market Access und weiteren Abteilungen.

INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin, Wien und Baar (CH). Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.

