PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

nd.DerTag / nd.DieWoche

nd.DerTag: Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf will Schulstress reduzieren

Berlin (ots)

Werner Graf will den Druck an Schulen reduzieren. Das sagte der Spitzenkandidat der Berliner Grünen für die Abgeordnetenhauswahl am 20. September im Interview mit der Zeitung "nd.DieWoche" (Freitagausgabe). "Wenn man den Spaß am Lernen steigert, wenn es nicht nur Zwang ist, dann lernen die Kinder auch mehr", sagte Graf. Die jährlichen Vergleichsarbeiten, die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch eingeführt hat, betrachte er mit Skepsis. Man müsse zwar erheben, welche Stärken und Schwächen Schüler haben. "Aber ich würde infrage stellen, ob starre Vergleichsarbeiten der einzige Weg sind, das zu erreichen", so Graf. Hausaufgaben müssten schon während der Schulzeit erledigt werden, forderte der Grünen-Landespolitiker zudem.

Die Grünen wollen nach der Wahl die Zahl der Gemeinschaftsschulen verdoppeln, in jedem Bezirk sollen mindestens zwei neue entstehen. "Das ist für uns zentral, weil wir denken, dass die vielen Übergänge und Brüche maßgeblich für den Schulstress verantwortlich sind", sagte Graf. Für ihn sei das auch ein persönliches Thema. Er habe als Schüler vom Gymnasium abgehen müssen, weil er an Latein gescheitert sei. Dadurch sei er von seinem Freundeskreis getrennt worden. "In Mathe war ich super", berichtete Graf. "Aber da habe ich dann nicht mehr die richtige Förderung bekommen."

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche
Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Alle Storys Alle
  • 08.07.2026 – 18:36

    "nd.DerTag": Nibelungentreue in Ankara - Kommentar zum Nato-Gipfel

    Berlin (ots) - Als Emmanuel Macron die Nato 2019 "hirntot" nannte, konnte er vom noch mal desolateren Zustand des Militärbündnisses sieben Jahre später noch nichts ahnen. Der damalige und heutige US-Präsident agiert in seiner zweiten Amtszeit noch unberechenbarer als damals. Den Nordatlantikpakt behandelt Trump weiter als eine Art US-Proxy. Das war und ist er zumindest teilweise, wenngleich die Europäer darin auch ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 17:36

    Kommentar von "nd.DerTag" zum neuen Bundeshaushalt

    Berlin (ots) - Nach einem Urlaub mit dem neuen Bundeshaushalt begrüßt zu werden, hat erst einmal etwas Beruhigendes. Denn irgendwie ist trotz allerlei Aufregungen in den vergangenen Wochen das meiste beim Alten geblieben. Wieder heißt es: alles für die Rüstung. Die höhere Staatsverschuldung begründet SPD-Finanzminister mit den Folgen des Iran-Krieges. Also ist die logische Konsequenz, in den kommenden vier Jahren ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 18:35

    Kommentar von "nd.DerTag" zum neuen Do-it-Yourself-Prinzip beim EU-Grenzsystem EES

    nd.DerTag (ots) - Berlin. Das letztes Jahr im Oktober eingeführte Einreise-/Ausreisesystem (Entry-Exit-System, EES) der Europäischen Union sollte im April einsatzbereit sein. Beide Termine wurden von mehreren Schengen-Staaten gerissen, auch von Deutschland. Die jetzigen Probleme zur Urlaubszeit waren absehbar: Frankreich hatte etwa erfolgreich auf die Verschiebung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren