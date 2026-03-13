Soko Labs GmbH

KI Telefonie aus Luzern: Wie Florian Sopa mit SOVOICE Warteschleifen und Besetztzeichen in Unternehmen beendet

Reiden, im Kanton Luzern (ots)

Wenn mehrere Anrufe gleichzeitig eingehen, geraten selbst gut organisierte Betriebe schnell an ihre Grenzen. Warteschleifen, verpasste Anfragen und unnötiger Stress im Team sind vielerorts Alltag. Der Luzerner Unternehmer Florian Sopa hat sich genau diesem Problem angenommen und mit SOVOICE eine Lösung für moderne KI Telefonie entwickelt.

Das Telefon klingelt, der Empfang ist besetzt, die Warteschleife läuft und irgendwo legt gerade ein potenzieller Neukunde auf. Was sich nach einem Einzelfall anhört, ist in zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen tägliche Realität. Arztpraxen, Fitnessstudios, Restaurants und viele andere Dienstleistungsbetriebe sind auf telefonische Erreichbarkeit angewiesen wie kaum eine andere Branche. Terminvereinbarungen, Reservierungen, medizinische Rückfragen und Erstkontakte laufen überwiegend über das Telefon. Doch klassische Telefonstrukturen erlauben in der Regel nur ein Gespräch pro Mitarbeiter gleichzeitig. Wenn mehrere Personen parallel anrufen, entstehen Warteschleifen oder Besetztzeichen. Mitarbeiter am Empfang übernehmen gleichzeitig Terminplanung, persönliche Kundenbetreuung vor Ort, administrative Aufgaben und interne Abstimmungen. Viele Betriebe haben diese Situation inzwischen als unvermeidbaren Teil des Arbeitsalltags akzeptiert. Genau darin liegt jedoch ein Risiko. „Wer dauerhaft schlechte telefonische Erreichbarkeit als gegeben hinnimmt, riskiert nicht nur einzelne verpasste Anrufe, sondern verliert systematisch Kunden, Termine und Vertrauen, oft ohne es direkt zu bemerken“, warnt Florian Sopa, Geschäftsführer der Soko Labs GmbH.

„Viele Unternehmen unterschätzen, wie viel stiller Schaden durch verpasste Anrufe entsteht“, ergänzt Florian Sopa. „Ein Anrufer, der zweimal ein Besetztzeichen hört, versucht es häufig kein drittes Mal.“ Die Folgen zeigen sich selten sofort, wirken aber langfristig. Termine kommen nicht zustande, Reservierungen gehen verloren und Neuanfragen bleiben unbeantwortet. Gleichzeitig steigt der Druck auf die vorhandenen Teams. Dauerhaft hohe Belastung am Empfang kann zu Stress, sinkender Motivation und erhöhter Fehleranfälligkeit führen. Hinzu kommt der Fachkräftemangel, der es vielen Betrieben erschwert, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Auch Sprachbarrieren spielen eine Rolle, wenn internationale Kunden oder Patienten anrufen. Florian Sopa kennt diese Herausforderungen aus persönlicher Erfahrung. Aufgewachsen in einer Gastarbeiterfamilie, erlebte er früh, wie unklare Kommunikationsstrukturen und sprachliche Hürden den Alltag erschweren können. Diese Beobachtungen bildeten später einen wichtigen Ausgangspunkt für seine unternehmerische Arbeit mit der Soko Labs GmbH.

Wie SOVOICE die telefonische Erreichbarkeit strukturell löst

Aus dieser Erfahrung heraus entstand schließlich die Idee zu SOVOICE. Die Lösung basiert auf moderner KI Telefonie und übernimmt eingehende Anrufe automatisch, unabhängig davon, wie viele Personen gleichzeitig ein Unternehmen erreichen möchten. Jeder Anruf wird sofort entgegengenommen, ohne Warteschleife oder Besetztzeichen. Während ein menschlicher Mitarbeiter immer nur ein Gespräch gleichzeitig führen kann, ist SOVOICE in der Lage, bis zu zehn Gespräche parallel zu führen. Für Unternehmen bedeutet das, dass selbst zu Stoßzeiten keine Anfrage mehr verloren geht.

Dabei arbeitet das System nicht mit klassischen Menüansagen oder Tasteneingaben. Stattdessen führt SOVOICE natürliche Dialoge mit den Anrufern und kann in über 100 Sprachen kommunizieren. Wiederkehrende Standardanfragen wie Öffnungszeiten, Terminverfügbarkeiten oder allgemeine Informationen werden automatisch beantwortet. Gleichzeitig greift das System auf bestehende Kalender zu und vergibt Termine direkt im Unternehmenssystem. Für komplexere Anliegen oder Notfälle können individuelle Weiterleitungen eingerichtet werden, sodass Gespräche jederzeit an zuständige Mitarbeiter übergeben werden. „SOVOICE ist kein Ersatz für persönliche Kommunikation, sondern eine strukturelle Ergänzung“, erklärt Florian Sopa. „Die KI übernimmt die ersten Schritte eines Gesprächs, damit sich Teams auf die eigentliche Betreuung ihrer Kunden konzentrieren können.“

Individuelle Einrichtung statt Standardlösung

Bevor SOVOICE in einem Unternehmen zum Einsatz kommt, beginnt die Zusammenarbeit mit einer detaillierten Analyse der bestehenden Abläufe. In diesem Gespräch werden typische Anrufanlässe, interne Prozesse und branchenspezifische Anforderungen erfasst. Ziel ist es, ein genaues Verständnis dafür zu gewinnen, wie Kommunikation im Unternehmen aktuell funktioniert und an welchen Stellen Optimierung möglich ist. Auf dieser Grundlage wird die Dialoglogik von SOVOICE individuell konfiguriert, sodass das System nicht nach einem standardisierten Schema arbeitet, sondern sich an den tatsächlichen Arbeitsprozessen des jeweiligen Betriebs orientiert.

Anschließend wird SOVOICE in die vorhandene technische Infrastruktur integriert. Dazu gehören unter anderem bestehende Telefonanlagen, Kalenderlösungen, Unternehmenssoftware und branchenspezifische Systeme. Bei Bedarf können auch interne Verwaltungssysteme über API-Schnittstellen angebunden werden. Die Implementierung dauert je nach Integrationsumfang in der Regel zwischen einem und vierzehn Tagen. Vor der endgültigen Inbetriebnahme durchläuft das System eine Testphase, in der auch hohe Anrufvolumen simuliert werden. Zusätzlich können Weiterleitungen eingerichtet werden, damit komplexe Anliegen an zuständige Mitarbeiter übergeben werden.

Zu Beginn jedes Gesprächs wird transparent kommuniziert, dass es sich um eine KI-Assistenz handelt, und Gesprächsaufzeichnungen erfolgen ausschließlich nach Zustimmung des Anrufers. Alle Prozesse berücksichtigen geltende Datenschutzanforderungen wie die DSGVO sowie regulatorische Vorgaben wie den EU AI Act. „Eine Lösung, die nicht zum Betrieb passt, schafft neue Probleme statt alte zu lösen. Deshalb beginnt jede Implementierung mit einem genauen Verständnis der bestehenden Abläufe“, erklärt Florian Sopa von der Soko Labs GmbH.

Was Unternehmen nach der Einführung erleben

Nach der Einführung von SOVOICE zeigen sich die Veränderungen im Arbeitsalltag vieler Betriebe meist schnell. Eingehende Anrufe werden konsequent angenommen, auch dann, wenn mehrere Personen gleichzeitig versuchen, das Unternehmen zu erreichen. Dadurch verbessert sich die telefonische Erreichbarkeit spürbar und Anfragen gehen deutlich seltener verloren. Gleichzeitig werden wiederkehrende Anliegen automatisch strukturiert erfasst und Termine direkt im System eingetragen. Für Teams am Empfang bedeutet das eine spürbare Entlastung, da weniger Unterbrechungen entstehen und organisatorische Abläufe planbarer werden.

In einer stark ausgelasteten Praxis, in der zuvor regelmäßig Anrufe verloren gingen, werden seit der Einführung von SOVOICE sämtliche Gespräche angenommen. Die automatisierte Terminvergabe sorgt für klarere Abläufe und reduziert organisatorische Engpässe. Erinnerungsfunktionen tragen dazu bei, sogenannte No-Shows zu verringern und Termine besser planbar zu machen. Mitarbeiter berichten von deutlich weniger Stress im Empfangsbereich, da sich viele wiederkehrende Anfragen automatisch klären lassen.

Auch in anderen Branchen zeigt sich ein ähnliches Bild: Privatkliniken nutzen das System beispielsweise für die strukturierte Erstinformation bei Behandlungen wie Haartransplantationen oder ästhetischen Eingriffen. Restaurants setzen SOVOICE ein, um Reservierungen und Bestellungen zuverlässig entgegenzunehmen, selbst wenn der Betrieb stark ausgelastet ist. „Was unsere Kunden besonders häufig rückmelden, ist nicht nur die bessere Erreichbarkeit, sondern das Gefühl, wieder mehr Kontrolle über ihre Abläufe zu haben“, sagt Florian Sopa von der Soko Labs GmbH.

