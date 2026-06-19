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Kommentar von "nd.DerTag" zum Kampf um den Labour-Vorsitz

Berlin (ots)

Zumindest dieses Mal lag Keir Starmer richtig. Nach dem Sieg von Andy Burnham in der Nachwahl von Makerfield schrieb der Premierminister, dass sich die Wählerinnen und Wähler für "die Hoffnung" entschieden hatten, nicht für "die Spaltung und den Hass". Tatsächlich zeigt Burnhams Triumph, dass die Rechtsaußen-Partei von Nigel Farage, Reform UK, zu schlagen ist, wenn ein überzeugender Kandidat mit einem progressiven Programm antritt.

Burnham hat sich in den vergangenen Jahren dezidiert links von Starmer positioniert. Als Bürgermeister von Greater Manchester (2017-2026) verfolgte er eine Art sozialdemokratische Opposition gegen den neoliberalen Westminster-Konsens. Sollte er tatsächlich bald Premierminister werden - und die Chancen dazu stehen gut - dann ist zu hoffen, dass er diese Politik weiterführt. In seiner Dankesrede am Freitag streifte er einige seiner Prioritäten, darunter etwa eine stärkere staatliche Kontrolle der Wasser- und Energieversorgung, was durchaus zu begrüßen wäre.

Ob Burnham als Premier Kurs hielte, da haben die vergangenen Wochen auch Anlass zu Skepsis gegeben: In etlichen Bereichen hat Burnham während des Wahlkampfs versucht, seine progressiven Instinkte zu drosseln, wohl um beim Establishment in London nicht zu viel Panik zu verursachen. So hat er sich etwa weitgehend hinter die scharfe Migrationspolitik von Innenministerin Shabana Mahmood gestellt; auch hat er durchblicken lassen, dass er das fiskale Korsett, das sich Labour angelegt hat, anbehalten werde.

Sollte Burnham tatsächlich bald in der Downing Street 10 einziehen, wird der Druck, seine rebellische Energie abzulegen, weiter wachsen. Das wäre eine verpasste Chance für Großbritannien.

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