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Kommentar von "nd.DerTag" zur Apothekenreform

Berlin (ots)

Mit dem Gesetz zur Apothekenreform hat die Bundesregierung der Zunft zwar etliche Wünsche erfüllt und ihr neue Aufgaben zugewiesen, aber das Grundproblem ist noch lange nicht gelöst - die zuverlässige Versorgung auch im ländlichen Bereich. Offenbar soll die Ausweitung des Angebots nun automatisch mehr wirtschaftliche Stärke bewirken und Neuansiedlungen oder Geschäftsübernahmen in dünner besiedelten Gegenden lukrativer machen.

Vermutlich wird aber genau das nicht eintreten. Wachsen werden nur die Kosten, die von den gesetzlichen Krankenkassen nach neuem Leistungskatalog übernommen werden müssen. Wachsen wird der Ärger der Ärzte darüber, hier Verantwortung abgeben zu müssen in weniger geschulte Hände und auch Einnahmequellen zu verlieren. Fraglich bleibt sowieso, ob alle Apotheken die Neuerungen anbieten wollen und können.

Wer die Versorgung flächendeckend vor Ort sichern will, der muss einfach größer denken. Apotheken laufen gut, wenn sie im Umfeld von Arztpraxen oder in Einkaufszentren tätig sind. Es braucht einfach mehr Mut (und mehr Ressourcen) unter anderem in Kommunen, die ambulante Gesundheitsversorgung zu zentralisieren - vor allem dann, wenn die Strukturen sowieso schon ausgedünnt sind, Haus- und Fachärzte die Regionen bereits verlassen haben. Nicht alle Kleinstädte und Gemeinden haben die Mittel, um nachhaltig einzugreifen. Durch die weiterhin strikte Trennung der Sektoren werden sie aber auch nicht gerade ermutigt, solche Gesundheitszentren zu fördern.

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