500 Linke-Neueintritte seit "Correctiv"-Enthüllungen

Seit Veröffentlichung der "Correctiv"-Recherche über rechtsextreme Deportationspläne am 10. Januar hat Die Linke knapp 500 Neueintritte verzeichnet. Das geht aus aktuellen Zahlen der Linkspartei hervor, die der Zeitung "nd.Der Tag" (Donnerstagausgabe) vorliegen. Demnach konnte die Partei ihre Beitrittszahlen im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres verzehnfachen. Bei den jüngsten Zahlen handele es sich zudem ausschließlich um Online-Eintritte, schriftliche Formulare wurden noch nicht mitgezählt, erklärte der Linke-Sprecher Götz Lange dem "nd" am Mittwoch. Die stellvertretende Parteivorsitzende Katina Schubert sagte gegenüber "nd.DerTag", es sei sichtbar, "dass große Teile der Bevölkerung besorgt sind über die gegenwärtige Bedrohung durch die in weiten Teilen faschistische AfD und ihre Vorfeldorganisationen". Es gebe ein Bedürfnis, dagegen praktisch etwas zu tun. "Das spüren wir auch bei den Eintrittszahlen. Viele Menschen sehen, dass Die Linke für sie der richtige Ort ist, um sich gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck zu engagieren," so Schubert.

